26 августа ЦИК рассмотрела решение суда о лишении мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова.

Все 12 присутствовавших на заседании членов ЦИК единогласно поддержали решение об аннулировании постановления о регистрации Бакирова депутатом, и его удостоверения.

Представитель Бакирова Бакытбек Мажитов отметил, что оснований для лишения депутатского мандата Бакирова на судебном заседании не выявлено.

«В законе есть 11 статей, которые являются основанием для лишения депутатского статуса. В суде эти основания не были установлены. Аннулирование итогов выборов, прошедших 20 месяцев назад — это равносильно тому, чтобы аннулировать голоса людей, выбор 10 788 избирателей. Это уникальный судебный опыт. Мы подали повторный иск в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и вопрос о принятии или непринятии его, пока не решен», — сказал Мажитов.

Депутатский мандат Бакирова

Административный суд Бишкека отменил результаты выборов в Жогорку Кенеш по Кок-Жарскому одномандатному округу №4 в Ноокатском районе Ошской области. Суд также признал незаконным постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом. Позже и Бишкекский горсуд и Верховный суд оставили это решение в силе.

«Согласно закону о выборах, спорные вопросы во время выборов ходатайства должны рассматриваться в течение трех дней [и не больше этого срока]. Они грубо нарушают эту норму. В истории Кыргызстана такого не было. Спустя год с окончания выборов Административный суд Бишкека решил пересмотреть споры. Они говорят, что это делается на основе “открывшихся новых обстоятельств”, но в законодательстве нет такого понятия. Это давление на парламент», — говорил нардеп в декабре 2022 года.

Споры из-за мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором рассматривали Соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

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