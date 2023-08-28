ГКНБ 28 августа дал разъяснение по поводу возвращения ранее изъятых средств активисту Мелису Аспекову. В госкомитете отметили, что Аспеков «выдает факт возврата ГКНБ принадлежащего ему имущества за невиновность, распространяет неверную информацию».

В ведомстве подчеркнули, что изъятые деньги не имели отношения к предмету расследования, они возвращены ему согласно требованиям законодательства.

«На лицо тщетные попытки преступника Мелиса Аспекова путем подмены фактов изменить в обществе мнение о себе, привлечь к своей персоне хоть какое-то внимание и придать мнимый политический окрас совершенному им банальному уголовному преступлению», — заявили в ГКНБ.

Ранее Мелис Аспеков заявил, что ГКНБ «вернул ему более $10 тысяч» и отметил, что возвращение денег «показывает, что он на сто процентов невиновен».

Также активист напомнил, что не был задержан со взяткой, а отметил, что был осужден на основании пустых слов Улана Джураева, которого тоже задержали вместе с Аспековым.

Дело Аспекова

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. Его задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства «Кыргыз темир жолу».

После этого Жапаров, будучи кандидатом на пост президента, прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

В мае 2021 года, Аспеков сделал заявление о том, что Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в Фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали иск в суд о защите чести и достоинства на миллион сомов. Аламединский районный суд вернул иск, поскольку он был написан не на кыргызском языке.

12 мая в Фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем утверждалось, что в течение трех месяцев его пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали дать ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. Но в ГКНБ информацию о пытках опровергли.

24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, он обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.

9 августа у Мелиса Аспекова случился инфаркт. Он был госпитализирован из следственного изолятора в больницу и перенес операцию на сердце. После он был переведен в СИЗО-1.

30 мая этого года Аспеков, приговоренный к семи годам лишения свободы по статьям «мошенничество» и «вымогательство» был освобожден после указа президента «О помиловании осужденных».





