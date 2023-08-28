Юристка Фатима Якупбаева, представляющая интересы «Клоопа», прокомментировала иск прокуратуры Бишкека с требованием ликвидации «Клооп Медиа».

Она отметила, что иск прокуратуры строится на нескольких аргументах:

распространение материалов, которые оказывают негативное психологическое воздействие на сознание и мышление граждан (указаны названия 10 материалов);

отсутствие лицензии СМИ;

отсутствие упоминания в уставе про то, что фонд может быть СМИ.

Проанализировав документ, Якупбаева пояснила, что требования о ликвидации юридического лица должны быть основаны на нарушении законодательства, которое признано в установленном порядке. Однако, заметила она, «нет решения суда, где было бы установлено, что какие-то материалы нарушили закон или чьи-то интересы».

Юристка также подчеркнула, что регистрация СМИ не является обязательной процедурой для изданий в интернете, добавив, что устав «Клоопа» полностью соответствует законодательству.

«Из заключения комплексной научно-политологической и лингвистическойй экспертизы №001407 от 10.04.2023 г. следует, что материалы не содержат признаков расовой, национальной или иной вражды, при этом носит признаки косвенного призыва (не конкретизируя, призыва к чему) или “форма выражения этой цели являются фактологическими утверждениями” — непонятный набор слов, вырванный из контекста», — сказала она.

Якупбаева также сказала, что в иске надзорного органа есть и серьезные заявления, например: «в материалах есть высказывания которые могут привести к национальной вражде, имеются высказывания которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности».

При этом, в каких именно материалах якобы содержатся такие высказывания и какие материалы переданы для экспертизы, в иске не указано. Якупбаева добавила, что прокуратура таким образом сама «манипулирует информацией, в [чем] обвиняет “Клооп”».

Иск прокуратуры

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно заявлению, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

С полной версией искового заявления прокуратуры можно ознакомиться по ссылке.