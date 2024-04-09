Первомайский райсуд Бишкека отпустил под домашний арест журналистов Temirov Live Тыныстана Асыпбека, Жоодара Бузумова, Сайпидина Султаналиева и Максата Тажибек уулу.

Ранее этот же суд отпустил журналистов Сапарбека Акунбекова и Акыла Орозбекова, а Жумабека Турдалиева освободили под подписку о невыезде.

Но в СИЗО все еще находятся глава проекта Махабат Тажибек, заявившая об избиении сотрудниками СИН, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и Азамат Ишенбеков. По факту избиения Тажибек кызы ведется проверка.

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live арестовали в январе 2024 года. 9 из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу медиа Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Медиасообщество Кыргызстана осудило задержания журналистов, как и несколько депутатов парламента, в числе которых Тазабек Икрамов и Дастан Бекешев.

Ряд международных правозащитных организаций призвали власти Кыргызстана прекратить уголовное преследование журналистов. В документе подчеркивается, что уголовные дела против СМИ завели в контексте усиливающейся кампании против свободы слова в Кыргызстане и, вероятно, «усилят атмосферу страха среди независимых СМИ».





