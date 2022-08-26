Рэп-исполнитель из Кыргызстана Медер Кадыров, известный как L’zeep, полетел на восток Украины, чтобы выступить со своими песнями. Об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

Кыргызстанец написал, что находится в Донбассе. Он поделился видео и фотографиями разрушенных и сожженных домов и полупустых улиц Донецка и Мариуполя, которые находятся под контролем российских военных.

«Донецк. Эта часть города похожа на город-призрак. Мало людей, разрушенные здания, дыры от осколков в стенах», – подписал рэпер одно из своих видео.

Кадыров также сообщил, что находится там вместе с российскими военными.

«Сегодня были на передовой. Тусили с военными. Читали им свой рэп», – сообщил он.

В комментариях под публикацией рэпера некоторые пользователи поддерживали его, другие же назвали соотечественника предателем и предположили, что ему заплатили.

«Мне не заплатили. Дорогу и питание только! Я не на войне. Я привез детям подарки и хочу увидеть, что происходит, своими глазами», – сообщил рэпер и добавил, что поддерживает Россию.

L’zeep ранее сообщал радио «Азаттык», что выступит на востоке Украины для детей. По его словам, его об этом его попросили журналисты из Донецка и Мариуполя.

«На нас выходили журналисты из Донбасса, брали интервью. Они поинтересовались, сможем ли мы выступить у них, и мы согласились. Они взяли на себя организационные вопросы, оплачивают нам лишь поездку. Мы собираемся открыть небольшой сбор средств для того, чтобы помочь детям Донбасса: возьмем сладости, сувениры», – сказал Медер Кадыров.

Рэпер отмечал, что концерты пройдут в Донецке и Мариуполе.

Война в Украине

Больше пяти месяцев прошло с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. За это время оттуда уехали уже более 10 миллионов человек, а 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Через месяц после начала российского вторжения в Украину кыргызские дипломаты сообщали, что МИД и посольства эвакуировали оттуда более 700 кыргызстанцев. Из-за боевых действий их вывозили на родину через европейские страны: Молдову, Румынию, Болгарию, Венгрию, Польшу и Турцию. Но до эвакуационных авиарейсов смогли добраться не все. Многие граждане и уроженцы Кыргызстана эвакуировались самостоятельно.

Западные страны, в том числе США, ввели беспрецедентные экономические санкции в отношении России в ответ на вторжение российских войск в Украину. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине. Однако в последнее время заметно, что кыргызские власти пытаются сблизиться с российской стороной.

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