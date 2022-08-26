Президент Садыр Жапаров 26 августа встретился с российский боксером, уроженцем Кыргызстана Дмитрием Биволом, а также с его личным тренером Геннадием Машьяновым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров поздравил спортсмена с защитой титула чемпиона мира по версии WBA.

«Ты смог доказать, что простой парень из небольшого городка Токмока, может добиться успеха на мировой спортивной арене», — сказал Жапаров.

Также Жапаров отметил большую роль Машьянова, который, по его словам, «сумел воспитать настоящих мировых чемпионов».

Дмитрий Бивол рассказал о своих впечатлениях от сборов с кыргызскими боксерами на Иссык-Куле и добавил, что готов оказать необходимую помощь в тренировках нашим молодым спортсменам.

В конце встречи президент пожелал чемпиону успешных выступлений, а также подарил им с тренером чепкен и калпак. Бивол подарил президенту именную футболку и боксерские перчатки.

Над материалом работала Надежда Семенова

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