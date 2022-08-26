Последние пару дней у некоторых банков Кыргызстана наблюдались технические сбои, из-за чего их сервисы не были доступны. На фоне этого в соцсетях распространилась информация, что эти сбои связаны с кибератакой, которую якобы организовали хакеры из Украины.
Несмотря на то, что банки опровергли информацию об атаке, Госагентство по защите персональных данных решило все проверить и запросило информацию у банков.
Что произошло?
25 августа сразу у нескольких отечественных банков возникли проблемы с их сервисами. О технических сбоях в работе сообщили в «Банке Компаньон», «Коммерческом банке Кыргызстан» и Finca Bank.
В «Коммерческом банке Кыргызстан» сообщили, что они еще 22 августа они предупреждали о работах, которые были в ночь с 24 на 25 августа. Однако днем 25 августа в пресс-службе банка сообщили, что «работы продлеваются по независящим от них причинам».
В итоге по наблюдениям журналиста «Клоопа», банк завершил технические работы примерно в 6 утра 26 августа.
В «Банке Компаньон» 25 августа также сообщали, что их специалисты проводят технические работы.
«Проводились технические работы по обновлению процессинга карт “Элкарт” на стороне партнера. В связи с этим временно были недоступны операции по картам “Элкарт” всех банков Кыргызстана. О проведении технических работ “Банк Компаньон” заранее информировал клиентов на официальном сайте и в социальных сетях. На текущий момент технические работы завершены, и все операции по картам “Элкарт” работают в штатном режиме, как и другие сервисы Банка», — сообщили в банке.
О технических работах также сообщал и в Finca Bank. Отмечалось, что работы проводились в ночь на 25 августа с 00:40 до 06:00 утра. В это время были недоступны POS-терминалы, банкоматы, переводы через приложение «Элкарт.Мобайл» и пополнение карт «Элкарт» через платежные терминалы. При этом о самих технических работах банк сообщал еще 23 августа.
О технических работах также сообщали в Optima Bank, «РСК Банке» и «Капитал Банке».
Что за хакерская атака?
На фоне технических работ, которые проводили банки, в соцсетях появилась информация о том, что коммерческие банки якобы подверглись атаке хакеров.
По сообщениям в СМИ, атаку якобы совершили хакеры из Украины. Они подвергли атаке компанию Right Line — поставщика программного обеспечения в сфере онлайн-банкинга России и стран СНГ.
СМИ также сообщали, что в списке взломанных банков, кроме российских, были и банки Кыргызстана, такие как Finca Bank, «Банк Компаньон» и «Коммерческий банк Кыргызстан».
Что ответили в банках?
На сообщения о хакерской атаке отреагировали все банки, которые были в опубликованном списке с якобы атакованными банками.
В Finca Bank 25 августа заявили, что информация о хакерской атаке не соответствует действительности.
«На текущий момент FINCA Bank работает в штатном режиме, никаких атак и взломов совершено не было. Все продукты и услуги банка предоставляются в полном объеме и без ограничений», — говорится в сообщении.
Аналогичные заявления опубликовали и пресс-службы «Коммерческого банка Кыргызстан» и «Банка Компаньон».
Как отреагировали власти?
На сообщения в СМИ о возможной атаке Украинских хакеров на кыргызские банки отреагировали в Госагентстве по защите персональных данных.
В агентстве сообщили, что после информации о возможном взломе они направили запросы в банки, которые были в списке, распространенном в соцсетях.
«Госагентство запросило детальную информацию о возможной утечке персональных данных граждан Кыргызстана, а также о мерах, предпринятых со стороны банков в связи с указанным инцидентом», — сообщили в ведомстве.