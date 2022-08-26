Последние пару дней у некоторых банков Кыргызстана наблюдались технические сбои, из-за чего их сервисы не были доступны. На фоне этого в соцсетях распространилась информация, что эти сбои связаны с кибератакой, которую якобы организовали хакеры из Украины.

Несмотря на то, что банки опровергли информацию об атаке, Госагентство по защите персональных данных решило все проверить и запросило информацию у банков.

Что произошло?

25 августа сразу у нескольких отечественных банков возникли проблемы с их сервисами. О технических сбоях в работе сообщили в «Банке Компаньон», «Коммерческом банке Кыргызстан» и Finca Bank.

В «Коммерческом банке Кыргызстан» сообщили, что они еще 22 августа они предупреждали о работах, которые были в ночь с 24 на 25 августа. Однако днем 25 августа в пресс-службе банка сообщили, что «работы продлеваются по независящим от них причинам».

В итоге по наблюдениям журналиста «Клоопа», банк завершил технические работы примерно в 6 утра 26 августа.

В «Банке Компаньон» 25 августа также сообщали, что их специалисты проводят технические работы.

«Проводились технические работы по обновлению процессинга карт “Элкарт” на стороне партнера. В связи с этим временно были недоступны операции по картам “Элкарт” всех банков Кыргызстана. О проведении технических работ “Банк Компаньон” заранее информировал клиентов на официальном сайте и в социальных сетях. На текущий момент технические работы завершены, и все операции по картам “Элкарт” работают в штатном режиме, как и другие сервисы Банка», — сообщили в банке.

О технических работах также сообщал и в Finca Bank. Отмечалось, что работы проводились в ночь на 25 августа с 00:40 до 06:00 утра. В это время были недоступны POS-терминалы, банкоматы, переводы через приложение «Элкарт.Мобайл» и пополнение карт «Элкарт» через платежные терминалы. При этом о самих технических работах банк сообщал еще 23 августа.

О технических работах также сообщали в Optima Bank, «РСК Банке» и «Капитал Банке».

Что за хакерская атака?

На фоне технических работ, которые проводили банки, в соцсетях появилась информация о том, что коммерческие банки якобы подверглись атаке хакеров.

По сообщениям в СМИ, атаку якобы совершили хакеры из Украины. Они подвергли атаке компанию Right Line — поставщика программного обеспечения в сфере онлайн-банкинга России и стран СНГ.



СМИ также сообщали, что в списке взломанных банков, кроме российских, были и банки Кыргызстана, такие как Finca Bank, «Банк Компаньон» и «Коммерческий банк Кыргызстан».