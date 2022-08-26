25 августа в инфекционной больнице Бишкека скончался пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сначала мальчика госпитализировали в больницу Токмока. Там ему поставили диагноз «столбняк».

По данным Минздрава, стало известно, что ребенок не привит от этой болезни.

Сообщается, что мальчик получал прививку только при рождении. В ведомстве отметили, что родители ребенка отказались от вакцинации.

Между тем в ДУМК прокомментировали смерть мальчика. Там отметили, что в шариате нет запрета на вакцинацию, и Совет улемов издавал фетву (правовое решение в Исламе) в поддержку вакцинации.

«ДУМК призывает родителей не отказываться от вакцинации по якобы религиозным причинам. Вопрос пользы и вреда вакцинации относится к медицине. Поэтому в этой ситуации решение по шариату будет принято с учетом мнения медицины. Ислам не против вакцинации, если есть заключение о безопасности препарата», – подчеркнули в ДУМК.

Что случилось?

Мать мальчика рассказала, что 10 дней назад ребенок поранил ногу гвоздем. В начале он прихрамывал, но спустя несколько дней у него поднялась температура, и заболело горло. Когда состояние ребенка ухудшилось, его повезли в Токмакскую больницу.

Там врачи поставили мальчику диагноз «столбняк». 23 августа ребенка доставили в инфекционную больницу Бишкека в крайне тяжелом состоянии. В Минздраве отметили, что мальчик скончался из-за осложнения болезни.

Вакцинация детей

Вакцинация детей в Кыргызстане проводится на основании национального календаря прививок, разработанного Минздравом. Согласно ему, каждый ребенок с рождения должен получать бесплатные прививки от различных инфекционных и опасных заболеваний.

По определению ВОЗ прививки являются эффективной мерой против инфекционных заболеваний.

Сейчас самыми распространенными причинами отказа от прививки являются сомнения в качестве вакцины, возможные осложнения после вакцинации, а также религиозные убеждения. Были случаи, когда от вакцинации отказывались сразу при рождении ребенка, в роддоме. Но улемы утверждают, что религия Ислама не запрещает прививаться.