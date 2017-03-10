Компания Nike начнет продажу спортивных хиджабов в начале 2018 года.
Производитель спортивной одежды компания Nike разработала специальный головной убор для атлеток-мусульманок.
Разработка спортивного головного убора заняла около года, он называется Pro Hijab. Головной убор сделан из легкой и эластичной ткани, в которой есть небольшие отверстия для отвода пота и воздухопроницаемости.
Хиджаб будет доступен в трех цветах — черном, сером и обсидиановом. Головной убор появится в продаже уже в следующем году.
В разработке хиджаба участвовали сами спортсмены, в том числе фигуристка из Арабских Эмиратов Захра Лари, участница зимних Олимпийских игр в Сочи.
Can't believe this is finally here!! I'm super super excited to announce the Nike Pro hijab !! So proud to be part of this incredible journey 💪🏼 #nikewomen #girlpower #Repost @vivienneballa with @repostapp ・・・ New Nike 'Pro Hijab' campaign out today. Featuring Zahra Lari 🖤 _____________ #nike #nikewomen #campaign #prohijab #hijab #justdoit _____________ 📸: @viviennesballa
Корпорация специально планировала сделать головной убор, который будет удобен для спортсменок, и при этом не помешает им соблюдать религиозные традиции.
Компания считает, что хиджаб стал символом ислама и культурного многообразия.
Nike стала первой крупной компанией по производству спортивной одежды, представившей хиджаб, разработанный для спортивных соревнований.
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