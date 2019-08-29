Патрульная милиция оштрафовала вице-мэр Оша Жасура Азимова за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По словам самого Азимова, он хотел показать гостям из Ташкента монумент Ленина.

Видео задержания Азимова распространили в соцсетях 28 августа. В ролике Азимов признает, что упоребял алкоголь.

«Снимать… Бля. Мы же увидимся еще, блять. Просто ты такой [подошел] дерзкий, снимаешь, спрашиваешь: “Вы кто”. Я выпил, да, признаю это» — сказал вице-мэр снимающему.

Из видео понятно, что Азимов проводил экскурсию по городу Ош, а на центральную площадь приехал показать памятник Ленина. «Ленина же нет нигде, [хотел] показать гостям Ленина» — заявил Азимов.

Пресс-секретарь мэрии Оша сообщил «Турмушу», что автомобиль Азимова остановили 24 августа.

«Со слов вице-мэра, в тот день он не находился за рулем автомобиля. […] Снимавшие видео сотрудники милиции начали издеваться над ним. Такие действия с их стороны неправильны. Если бы он оказал сопротивление или не подчинился, то другое дело», — сообщил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков подтвердил «Клоопу», что автомобиль вице-мэра Азимова поставили на штрафстоянку. Чиновника оштрафовали на 17,5 тысяч сомов.

«Его оштрафовали за вождение в пьяном виде, а также за проезд в запрещенном месте [по центральной площади запрещается движение автомобилей после 20:00]», — сказал Сыдыков.

В отношении Азимова начато служебное расследование.

Фото: Ынтымак.