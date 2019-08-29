Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву с заключения на домашний арест. «Вы знаете, что дело было отправлено на пересмотр. Надеемся, что в этот раз суд вынесет справедливое решение. Чтобы прошла настоящая судебная реформа, нужно обновить и принципы работы судей», — сказал Омурбек Текебаев. По его словам, дела всех «политических узников» и простых граждан, которые отбывают срок незаконно, должны быть пересмотрены.

Ранее Верховный суд отменил предыдущие обвинительные приговоры и отправил дело Текебаева на пересмотр.

В 2017 году суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Взамен Текебаев якобы должен был предоставить Маевскому доступ к управлению сотовым госоператором «Мегаком».

Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов. Обоих признали виновными и осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Политик активно выступал против инициатив Атамбаева — он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

Сторонники и юристы Текебаева несколько раз безуспешно обращались в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. В мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева.

Фото: «Азаттык»