Во время заседания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил суд «проявить гуманность».

По словам Исакова, он чувствует себя плохо с утра, поэтому попросил доставлять его на заседания в послеобеденное время.

«По утрам у меня неважное состояние. Прошу дать неделю на то, чтобы я до обеда занимался своим здоровьем. Когда мне предложили являться в суд, я согласился, чтобы не затягивать процесс. Дайте мне неделю прийти в себя и разрешите приезжать после обеда», — сказал бывший премьер-министр.

У Исакова пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению и головным болям.

Исаков попал в больницу 16 августа — тогда ему резко стало плохо. Однако уже 28 августа бывшего премьера вернули в следственный изолятор.

Его адвокат заявил, что Исакова перевели в СИЗО, несмотря на «тяжелое состояние». Однако в Госкомитет нацзбезопасности заявили, что врачи оценивают его состояние, как «стабильное».

Бывший премьер-министр находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года. Исакову предъявили обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.