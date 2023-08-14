Генеральный прокурор Курманкул Зулушев стал президентом Международной ассоциации кок-бору. Такое решение принято 13 августа на конгрессе ассоциации в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области.

В собрании приняли участие руководители 14 национальных федераций из девяти стран. В этот же день Международная Федерация кок-бору была преобразована в ассоциацию.

Вице-президентами ассоциации избрали президента федерации «Жаппай кок-пар» Казахстана Гани Дирманова, председателя федерации «Улок купкари» Узбекистана Равшанбека Адхамова и президента федерации конных игр «Кок-бору» Республики Алтай (Россия) Эркина Тузачинова.

Также за вклад в развитие игры кок-бору бывший вице-президент Аскар Салымбеков и Набижон Джураев были удостоены звания «Почетный президент».

Что известно о Зулушеве?

Зулушев с 2000 года работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 года он занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году его избрали заместителем председателя Бишкекского городского суда.

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого тогда обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил Зулушева и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела.

Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в попытке насильственного захвата власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга из-за месторождения «Кумтор».

В 2015 году Зулушев участвовал в выборах от партии «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.

В 2018 году Зулушев вместе с депутатом Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — они считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Этот законопроект стал основой для снятия неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента. В октябре 2020 года тогдашний премьер-министр и и.о президента Садыр Жапаров назначил Зулушева генеральным прокурором.

Автор: Рустам Турсунбеков