Госагентство по защите персональных данных Кыргызстана изучило приложение такси «Яндекс GO» и потребовало у компании «Яндекс» предоставить документы в случае взаимодействия с организациями за пределами Кыргызстана для обработки персональных данных кыргызстанцев. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе агентства.

По их информации, политика конфиденциальности в мобильном приложении «Яндекс GO» представлена только на русском языке и нарушает некоторые законы Кыргызстана.

Кроме того, «Яндекс» в своей политике конфиденциальности указывает, что может собирать данные пользователей о посещаемых организациях, предпочтениях и контактах, но не объясняет, для каких целей.

По данным агентства, если центр обработки данных компании не находится на территории Кыргызстана, передача персональной информации будет считаться трансграничной.

«Любая передача персональных данных иностранным организациям без соблюдения требований внутреннего законодательства будет считаться нарушением и может быть применена форма наказания в зависимости от степени общественной опасности», — отметили в агентстве.

Они подчеркнули, что для работы с персональными данными кыргызстанцев на территории страны юридическим лицам необходимо сначала зарегистрироваться в соответствующем реестре.

Однако, по информации агентства на 9 августа, компания «Яндекс» не прошла регистрацию и согласование в таком реестре.

Согласно выявленным нарушениям, агентство запросило компанию предоставить до 18 августа 2023 года соответствующие документы, если те сотрудничают с организациями за рубежом для обработки данных клиентов из Кыргызстана, а также информацию о порядке и форме получения согласия на обработку данных пользователей.

Что ответили в «Яндексе»

В компании «Яндекс» отреагировали на запрос Госагентства и сообщили, что уже получили его и «готовы к прямому диалогу», а также намерены использовать новые подходы и лучшие практики по обработке данных с учетом рекомендаций агентства.

«Законодательство России не распространяется на сервис в Кыргызстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится и после 1 сентября», — заверили в компании.

В компании добавили, что они обеспечивают права субъектов персональных данных, а осуществление обработки персональных данных в соответствии с законодательством республики является первым приоритетом.

«Данные, связанные с работой сервиса в Кыргызстане, не могут быть предоставлены по прямому запросу иностранных государственных органов, включая российские», — говорится в сообщении, уточнив, что такие данные могут запросить иностранные госорганы «исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур».

Ранее издание «Медуза» сообщила, что ФСБ России с 1 сентября получит данные о поездках пользователей сервиса такси «Яндекса», в том числе и за рубежом.

«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», — сказал в интервью изданию бывший директор по технологиям «Яндекса» Григорий Бакунов.

После этого в компании «Яндекс» сообщили, что большинство современных интернет-сервисов устроены так, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах.

«Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляет физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах», — сообщили в компании.

В представительстве «Яндекса» в Кыргызстане изданию Economist.kg также сообщили, что законодательство России не распространяется на Кыргызстан. По данным компании, она обрабатывает персональные данные пользователей согласно законодательству Кыргызстана.