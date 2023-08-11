Около 70 водителей троллейбусов в Бишкеке 11 августа не вышли на работу и устроили забастовку возле Бишкекского троллейбусного управления — они требуют повысить их месячную зарплату. Об этом сообщили в издании «АКИpress».

С протестующими встретились начальник БТУ Талант Капаров, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Айдарбек Токонов и временный и.о. вице-мэра Максатбек Сазыкулов.

Ранее Капаров отреагировал на массовые заявления водителей об увольнении из-за низкой заработной платы и обещал им поднять оплату труда до 50 тысяч сомов. Однако, по его словам, некоторые сотрудники якобы не согласны и требуют повышения до 60-70 тысяч сомов.

Митингующие прокомментировали изданию 24.kg обещания Капарова.

«Вчера директор сказал, что нам повысят зарплату до 50 тысяч сомов. Но столько нам не дадут, за вычетом всех выплат и налогов, будет меньше», — говорят сотрудники.

Они добавили, что руководство уже уволило нескольких сотрудников. Кроме того, водители подняли вопрос общежития и квартир.

По информации и.о. вице-мэра Сазыкулова, в мэрии провели совещание, где обсуждали необходимость строительства домов для работников городских служб. Он рассказал, что макеты зданий готовы и уже рассматриваются земли и бюджет на их строительство.

«В следующем году будет построено три дома, в первую очередь квартиры получат работники сферы транспорта и ЖКХ», — сказал Сазыкулов.

При этом он отметил, что в случае продолжения забастовки, водителей уволят, а вместо них наберут новых сотрудников.

Незадолго до этого в СМИ и соцсетях распространилась информация о пустых троллейбусах, проезжающих мимо остановок.

10 августа около 100 водителей троллейбусов в Бишкеке написали заявления об увольнении — они потребовали у властей повышения их заработной платы до 60 тысяч сомов. Текущая месячная зарплата водителей составляет от 20 до 28 тысяч сомов.