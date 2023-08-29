Медиасообщество Кыргызстана выступило в защиту «Клоопа» — оно считает иск прокуратуры Бишкека о закрытии издания несостоятельным и призывает надзорный орган отозвать его. Об этом говорится в заявлении медиасообщества.

В документе говорится, что согласно Конституции, каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами.

«В этой связи “резкая критика политики” и “постоянно негативные высказывания”, на которые ссылается прокуратура, являются ничем иным, как гарантированной Конституцией свободой слова и законной критикой власти. Более того, в законодательстве Кыргызстана закреплен принцип повышенной терпимости государственных деятелей к критике в их адрес, что необходимо для обеспечения прозрачного и ответственного исполнения ими своих полномочий», — говорится в обращении.

Представители медиасообщества страны подчеркнули, что конституционные гарантии свободы слова и свободы СМИ предоставляют людям реальную возможность участвовать в управлении государством путем публичного обсуждения и влиять на работу органов власти не только через положительную обратную связь, но и критиковать как отдельные действия и решения, так и политику, проводимую госорганами в целом.

«Право поиска, использования, распространения и хранения информации в сети интернет не требует получения какого-либо разрешения. Соответственно, редакция “Клооп” осуществляет свою деятельность на законных основаниях. Закон устанавливает, что прекращение деятельности юрлица судом может быть признано законным и обоснованным только если нарушения требований законодательства юрлицом осуществляются систематически и злонамеренно, и влекут за собой общественно опасные последствия, и этому есть документально подтвержденные доказательства», — говорится в заявлении.

В документе также говорится, что в иске прокуратуры есть лишь «мнение о якобы негативном влиянии материалов редакции» и это не может рассматриваться как правовое обоснование и не может служить основанием для принятия решения о прекращении деятельности юрлица.

«Редакция “Клоопа” зарекомендовала себя как независимое, авторитетное издание, которое освещает общественно-значимые вопросы и расследует возможные факты коррупции в государственном управлении и злоупотреблении должностными полномочиями», — подчеркнули в сообществе.

Представители медиа Кыргызстана добавили, что иск прокуратуры против «Клоопа» — это политически мотивированное решение и является «продолжением целенаправленных действий по уничтожению независимых СМИ и подавлением свободы выражения мнения в целом в стране».

«На этом фоне публичные заверения властей о приверженности ценностям свободы слова и защиты конституционных прав человека, как главных приоритетов в политике, снова расходятся с их решениями и действиями на практике. На основании вышеизложенного, мы призываем прокуратуру Бишкека отозвать иск о закрытии “Клоопа”», — говорится в заявлении.

Иск против «Клоопа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» и требованием отозвать иск уже высказалась международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ).

Программный директор комитета Карлос Мартинес де ла Серна считает, что «заявление кыргызских властей о закрытии “Клоопа” является возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием ведущих государственных чиновников».

А сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер в интервью CPJ заявил, что иск о закрытии может быть связан с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране футбольной академии футбольного клуба «Барселона».