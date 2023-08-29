Баткенский районный суд оштрафовал на 20 тысяч сомов мужчину, повредившего жене барабанную перепонку. Об этом 29 августа «Клоопу» сообщили в областном суде.

По их данным, инцидент произошел 5 июля в селе Кара-Бак. 31-летняя женщина предложила супругу продать сушеные абрикосы из сада и расплатиться с долгами. Услышав это, мужчина ударил жену по голове и плечу.

Пострадавшая рассказала, что после избиения у нее пропал слух. Она обратилась в больницу, где ей диагностировали «разрыв барабанной перепонки». Обвиняемый в суде не признал вину, сказав, что не бил жену.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Позже суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч сомов.

Семейное насилие в Кыргызстане

Бич кыргызского общества — семейное насилие. Согласно данным МВД, за семь месяцев 2022 года было зарегистрировано 5 911 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

В отчёте международной правозащитной организации Amnesty International за 2021 год отмечено, что в Кыргызстане широко распространено насилие в отношении женщин.

Также пережившие насилие неохотно сообщают о насилии из-за экономической зависимости от насильника и социальной стигмы говорится в отчёте.

Если вы или ваши близкие столкнулись с семейным насилием, вы можете обратиться в кризисные центры по всей республике

Бишкек:

муниципальный кризисный центр «Аялзат». Телефоны: 0312-65-37-42, 0312-65-37-38;

кризисный центр «Шанс» – пр. Чуй, 207, кв. 509. Телефон: 0709-71-03-20;

кризисный центр «Сезим» – ул. Табышалиева, 3. Телефон: 0312-51-26-40.

Ош:

ОО «Энсан – Диамонд» – ул. Ленина, 205/105. Телефоны: 0772-32-89-60, 0322-22-29-65;

кризисный центр «Аруулан» – ул. Ленина, 205. Телефоны: 0776-38-07-77, 0322-25-56-08;

кризисный центр «Ак журок» – ул. Ленина, 205. Телефоны: 0550-23-13-29, 0322-24-59-76;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» – ул. Ленина, 312/23. Телефон: 0773-84-34-61;

кризисный центр «Акылкарачач» – Ошская область, с. Гульча, ул. Набережная, 1. Телефоны: 0555-28-14-23, 0776-28-14-23.

Баткен: кризисный центр «Жаныл Мырза» – ул. Сыдыкова, 3. Телефон: 0777-39-30-77.

Джалал-Абад: кризисный центр «Каниет» – ул. Б.Осмонова, 113. Телефон: 0372-25-50-84.

Талас: кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» – ул. Тагайбаева, 274/2. Телефоны: 0557-48-47-13, 0342-25-58-85.

Нарын: НПО Кризисный Центр «Тендеш» – ул. Кыргыза, 31/3. Телефоны: 0700-25-78-90, 03522-537-70.

Каракол:

ОО «Аялзат – развитие женских инициатив» – ул. Абдрахманова, 105-14. Телефоны: 0392-25-10-91, 0553-83-57-17;

кризисный центр «Мээрман» – 0706-38-36-37;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» – 0702-22-35-35 (горячая линия), 0551-73-33-90.

Чолпон-Ата: кризисный центр «Алтынай» – 0709-69-45-50.

Автор: Рустам Турсунбеков