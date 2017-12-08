Правительство будет отслеживать обращения в соцсетях для «оперативного решения проблем»

Премьер-министр Сапар Исаков объявил о создании отдела, который будет заниматься мониторингом социальных сетей. Целью создания нового отдела станет «оперативное решение проблем».

Исаков на встрече с активными пользователями его официальной страницы в фейсбуке заявил, что правительство начнет отслеживать обращения граждан через социальные сети.

«Я хочу, чтобы вы продолжали указывать нам на уязвимые места в жизни нашего общества. В структуре аппарата правительства был создан отдел, который в том числе занимается полным мониторингом социальных сетей для оперативного и эффективного принятия решений по имеющимся проблемам», — сказал Исаков.

По итогам мониторинга, власти будут реагировать и решать наиболее резонансные проблемы.

По словам Исакова, кабинет министров будет придерживаться «политики открытости», чтобы улучшить коммуникацию с гражданским обществом.

«Нам важно постоянно встречаться для “сверки часов”. Правительство и государственные органы должны учитывать все мнения и не допускать ошибок при принятии решений», — сказал Исаков.

Сапар Исаков стал первым премьер-министром, который активно пользуется социальными сетями. Он вступил в должность главы правительства в конце августа 2017 года.

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