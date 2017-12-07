Продажа «Мегакома», расследование по «Самаре» и «Таза коом»: Сапар Исаков подвел итоги 100 дней работы премьер-министром

Премьер-министр Сапар Исаков отчитался по итогам трех месяцев работы правительства. Глава кабмина рассказал о продаже «Мегакома», строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и безопасности на дорогах.
Исаков ответил на вопросы журналистов в госрезиденции «Ала-Арча» 7 декабря. Глава кабмина заявил, что продавать «Мегаком» будет иностранная компания, в установке камер на дорогах будет участвовать китайская компания «Хуавей», а Верхне-Нарынским каскадом ГЭС интересуются два инвестора.
Продажа сотового оператора «Мегаком»
Сапар Исаков заявил, что правительство найдет иностранную компанию, чтобы продать мобильный оператор «Мегаком».
«Я, как премьер-министр, принял решение — мы нанимаем международную юридическую компанию, которая будет заниматься продажей активов “Мегакома”. Это будет скоро. Интересуются две компании. Если государство не может продать активы, мы можем попросить оказать нам такие услуги», — сказал он.
Исаков не стал рассказывать, почему сорвалась сделка с российской предпринимательницей Еленой Нагорной по продаже «Мегакома».
В ноябре Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) прекратил переговоры с Нагорной из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий». Позже экс-глава ФУГИ Болсунбек Казаков сказал, что несколько инвесторов интересуются покупкой сотового оператора.
Власти пытаются продать компанию с февраля 2016 года, однако пока ее никто не купил. В феврале власти оценили компанию в 19 млрд сомов, но сейчас цена сотового оператора снижена до 13,5 млрд сомов.
Правительство планирует провести переоценку стоимости «Мегакома», но пока неясно увеличится ли цена за компанию или уменьшится.
Безопасность на дорогах
Глава правительства заявил, что дороги в Кыргызстане не будут безопасными, пока не установят камеры для фиксации нарушений ПДД.
По словам Исакова, к установке камер на дорогах привлекут китайскую компанию «Хуавей». Техническим контролем деятельности «Хуавей» будет заниматься компания IBM.
Исаков считает, что эти две компании обеспечат гарантию качественной реализации проекта «Умный город».
«Скажу откровенно, компания “Хуавей” будет присутствовать, потому что это крутая компания. “Умный Дубай” сделал “Хуавей”, так вот я вам хочу заявить, технология будет такая же, может даже покруче […] Мы привлекаем компанию IBM, которая должна будет осуществлять технических надзор. Эта компания с мировым именем и гарантия для нас, что все не накроется медным тазом», — сказал он.
Пока правительство еще не заключило контракт с компанией, но в ноябре Исаков обещал, что камеры появятся на дорогах Бишкека и Оша весной 2018 года.
В 2015 году Финпол Кыргызстана обвинял «Хуавей» в том, что компания превысила стоимость строительства волоконно-оптических линий связи из китайского города Иркештам в кыргызский Ош.
В связи с этим, финпол арестовал все расчетные счета и имущество компании. Руководству «Хуавей» в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения с 2011 года. Однако с того времени правительство провело два тендера, которые провалились из-за нарушений.
Верхне-Нарынский каскад ГЭС
Глава кабинета министров сказал, что строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС заинтересовались две компании.
«Есть две компании, с которыми мы ведем переговоры. Как только что-то будет более ясно, мы обязательно расскажем об этом. Говорили, что после чехов никто не придет. Но нет, есть живой интерес к этому проекту и я думаю, что мы доведем это дело до логического конца», — сказал он.
В сентябре правительство Кыргызстана в одностороннем порядке расторгло соглашение с чешской компанией Liglass Trading из-за того, что она не выполнила условия соглашения.
Liglass должна была выплатить $37 млн российской компанией «РусГидро», которая до этого занималась строительством каскада.
Руководство чешской компании заявило, что подаст в суд на власти Кыргызстана, потому что после расторжения контракта кыргызское правительство должно было вернуть Liglass гарантийный взнос в 1 млн долларов.
Проблемы на кыргызско-казахской границе
Сапар Исаков заявил, что проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы, которые предприниматели испытывали в течение двух месяцев, не нанесли «серьезного» ущерба большому бизнесу.
«Мы не так много потеряли, как все думают. Комиссия, которую я создал, должна подсчитать все потери. Если вы заметили, то мы очень ответственны перед нашим бизнесом, и во время ситуации с границей мы про бизнесменов не забывали. Мы их кормили, поили, МЧС помогало. Мы хотели минимизировать все потери», — сказал он.
По его словам, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций на границе Кыргызстану нужно соблюдать все стандарты ЕАЭС.
Ситуация на границе ухудшилась после резкой критики экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахский властей. С 10 октября казахские пограничники перешли в усиленный режим работы, объяснив борьбой с контрабандой и «серым импортом» из Кыргызстана.
Урегулировать ситуацию удалось только после переговоров нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и президента Кыргызстана Нурсултана Назарбаева в Минске 30 ноября.
Правительство заявило, что в бюджет страны из-за проблем на границе страны может не поступить 1 млрд сомов.
Расследование по «Самаре»
Премьер-министр сообщил, что спецслужбы ведут проверку по поводу расследования Kloop.kg о наличии частного сайта «Самара» на правительственном сервере ГРС.
По словам Исакова, эксперты уже выяснили, что наличие «Самары» «однозначно» не повлияло на процесс и результаты президентских выборов.
По его словам, будут приняты организационные меры, если расследование выявит незаконные действия.
«Действия будут предприняты те, которые подобают. Если результаты расследования покажут, что нельзя было этого делать, и ситуация нанесла урон, то будут приняты меры. Но есть презумпция невиновности», — сказал Исаков.
В октябре журналисты Kloop.kg выпустили расследование о том, как сервер ГРС использовали для попытки влияния на прошедшие президентские выборы.
Авторы расследования совместно со шведскими цифровыми криминалистами из фонда “Qurium” доказали, что на сервере ГРС в течение месяца содержался негосударственный сайт samara.kg, хранящий информацию о личных данных избирателей.
После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС.
Также экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал расследование «провокацией» и заявил, что ГКНБ ведет расследование по этому делу.
Первые результаты «Таза коома»
Сапар Исаков заявил, что у проекта «Таза коом» уже появились первые результаты.
«Я не хочу хвалить себя, но я заказал себе паспорт через интернет. Где еще из наших соседних стран такое возможно? Это первый результат проекта «Таза коом» — единого портала госуслуг. Это круто», — сказал он.
Премьер-министр считает, что созданный портал госуслуг даст кыргызстанцам равные возможности.
«Насколько бы не был “крутым” человек, он также как и все остальные, будет отвечать перед законом, ему будут приходить штрафы за нарушения на дороге и так далее», — сказал премьер-министр.
По его словам, «Таза коом» поможет искоренить бюрократию и коррупцию в госорганах. Исаков добавил, что система «Таза коом» поможет сократить проверки бизнеса.
«Мы обеспечиваем рай для инвесторов. Мы сейчас через систему “Таза коом” намерены сокращать проверки предприятий», — сказал он.
Премьер-министр заявил, что правительство через реализацию проекта «Таза коом» обеспечит защиту личных данных граждан и госорганов.
Реализация проекта «Таза коом» основная задача Сапара Исакова, которую он ставит перед собой. В 2018 году из бюджета страны на финансирование проекта будет выделено около 1 млрд сомов.