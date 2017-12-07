Продажа «Мегакома», расследование по «Самаре» и «Таза коом»: Сапар Исаков подвел итоги 100 дней работы премьер-министром

«Скажу откровенно, компания “Хуавей” будет присутствовать, потому что это крутая компания. “Умный Дубай” сделал “Хуавей”, так вот я вам хочу заявить, технология будет такая же, может даже покруче […] Мы привлекаем компанию IBM, которая должна будет осуществлять технических надзор. Эта компания с мировым именем и гарантия для нас, что все не накроется медным тазом», — сказал он.