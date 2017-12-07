Обвал строящегося здания в Бишкеке: Сотрудников стройкомпании оштрафовали на 30 тысяч сомов

Госэкотехинспекция оштрафовала сотрудников строительной компании «Авангард-Стиль» на 30 тысяч сомов за нарушения технической безопасности. При обрушении здания пострадали 11 строителей.

Начальник госинспекции по экологической и технической безопасности Бакыт Жолчиев сообщил, что старший прораб, его заместитель и сотрудники технического надзора компании «Авангард-Стиль» оштрафованы на 30 тысяч сомов.

«Ответственные лица стройкомпании допустили нарушения требований охраны труда и техники безопасности. […] Выявлены нарушения в части технологических процессов и организационно-технических мероприятий по безопасности труда», — сказал он.

Прокуратура Октябрьского района Бишкека 30 октября возбудила уголовное дело на сотрудников Госэкотехинспекции и строительной компании из-за нарушений норм и правил строительства.

Следствие установило, что Госэкотехинспекция не проверяла ход строительства здания. По версии прокуратуры, должностные лица из Госэкотехинспекции и сотрудники строительной компании «Авангард-Стиль» «вошли в сговор».

Начальник управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев сказал, что после окончания расследования, здание будет снесено.

Строящееся здание на юге Бишкека обрушилось 23 октября, пострадали 11 человек. Девяти строителям оказали помощь на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. После оказания медицинской помощи, их отпустили домой.

За 19 лет строительства, компания «Авангард-Стиль» возвела более 75 жилых и коммерческих объектов.

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