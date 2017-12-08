Израиль: Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

Жители палестинских территорий вступили в конфликт с израильской полицией, по меньшей мере 31 человек получил ранения из боевого и травматического оружия. Палестинцы выступили с акцией протеста после того, как президент США признал Иерусалим столицей Израиля.

По информации Reuters, в столкновении с израильской полицией пострадал как минимум 31 палестинец, один из них в тяжелом состоянии.

Палестинцы протестовали против признания Иерусалима столицей Израиля и получили ранения из боевого и травматического оружия.

Протестующие бросали в полицию камни и скандировали «Смерть Америке! Смерть дураку Трампу!»

Кроме того, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты (по некоторым данным три), но они упали на территории сектора, пострадал ли кто от них, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Он приказал перевести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива, где находятся почти все другие посольства.

«Сегодня мы, наконец, признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал Трамп.

Признание Иерусалима столицей Израиля было негативно воспринято арабскими странами, Турцией и Великобританией.

Хотя Израиль и считает Иерусалим своей столицей, Палестинская автономия считает Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. ООН в этом вопросе стоит на стороне Палестины и признает Восточный Иерусалим территорией автономии.

Группировка ХАМАС считает, что своим решением Трамп «открыл врата ада», она призвала начать боевые действия против Израиля 8 декабря. Ливанская группировка «Хизбалла» поддержала ХАМАС.

«Единственная возможность противостоять сионистской политике, поддерживаемой Соединенными Штатами, начать новую интифаду против оккупации», — заявил глава ХАМАС Исмаил Хания.

По теме: