Россия: Двое кыргызстанцев погибли в аварии

Двое кыргызстанцев погибли в аварии на трассе в Самарской области. Еще двух человек — ребенка и женщину — доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла 7 декабря в 5 утра недалеко от города Оренбурга Самарской области.

В аварии на месте скончались двое кыргызстанцев, а четырехлетнего ребенка и женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Ребенка прооперирировали. Пострадавшие также имеют кыргызское гражданство.

Пресс-служба МВД по Самарской области сообщила, что грузовик «Урал» врезался в машину «Вольво», в которой ехали кыргызстанцы. По предварительной информации, водитель «Урала» выехал на встречную полосу. Его также доставили в больницу.

Посольство Кыргызстана в России совместно с представителям кыргызской диаспоры в Самаре готовит отправку тел погибших на родину.

Фото: Пресс-служба МВД по Самарской области

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