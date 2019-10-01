Об этом Урмат Джаныбаев сообщил на своей странице в фейсбуке.

«На прошлой неделе в садик к моей трехгодовалой дочке заявился сотрудник милиции в штатском и стал узнавать все о моей дочке и о нас», — написал он.

По словам Джаныбаева, администрация детского сада ничего не сообщила о его семье милиционеру, сославшись на конфиденциальность информации о детях.

«Я расцениваю это, как открытую угрозу моей семье и у меня опускаются руки, потому что они бьют по самому больному и уязвимому месту — по детям и близким», — заявил Джаныбаев.

Он добавил, что кроме этого милиционеры также приходили и к его матери «под предлогом того, что ищут какого-то мошенника».

«В отношении других участников митинга по баткенской границе тоже началась самая настоящая травля — приходят к родителям, домкомам, соседям […] пытаются найти зарубежный след в этом митинге» – добавил Джаныбаев.

В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что по факту публикации Джаныбаева в соцсетях начата проверка.

«Будем устанавливать, действительно ли это были сотрудники милиции или нет», — сказали в пресс-службе.

• Урмат Джаныбаев был организатором митинга, который прошел в Бишкеке 17 сентября. Пикет собрался из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе, когда в ходе перестрелки погиб один кыргызский и трое таджикских военнослужащих.

• Собравшиеся на митинге потребовали от властей «решительных действий по урегулированию конфликта без каких-либо территориальных уступок». Тогда милиция задержала четверых участников пикета, но позже всех отпустила.