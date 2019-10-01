Пресс-служба министерства внутренних дел Кыргызстана сообщила 1 октября, что бывший глава Госкомитета нацбезопасности Бусурманкул Табалдиев находится в международном розыске с привлечением сил Интерпола.

Табалдиев — один из подозреваемых по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, который вышел из колонии и покинул Кыргызстан в 2013 году.

Бывший глава ГКНБ покинул страну сразу после того, как власти возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева. 15 июля МВД объявило его в розыск.

• Батукаева освободили на основании справки, что он болен лейкозом. Однако затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

• Власти Кыргызстана возобновили дело о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Это стало одной из причин лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Затем против него выдвинули обвинения и задержали.

• По этому делу также проходят экс-глава ГСИН и депутат Зарылбек Рысалиев, бывшие генпрокуроры Аида Салянова и Индира Жолдубаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывшая министр здравоохранения Динара Сагынбаева и другие.