Футбол на Азиатских играх: Кыргызстан упустил победу на последних минутах матча с Бахрейном

Сборная Кыргызстана сыграла вничью с командой Бахрейна во втором матче футбольного турнира Азиатских игр. Встреча закончилась со счетом 2:2. Последний гол Бахрейн забил на шестой добавленной минуте.
Ничья в матче с Бахрейном усложнила положение Кыргызстана в турнирной таблице Игр. Теперь возможность выйти в плей-офф зависит от результатов встреч соперников по групповому раунду и матча против Южной Кореи.
Соперники открыли счет уже на 20-й минуте матча. Мохаммед Мархун получил пас в штрафной площади кыргызстанцев и открыл счет точным ударом в створ.
Сравнять сборная Кыргызстана сумела лишь во втором тайме. В попытке обороняться при атаке соперника Ахмед Бугаммар ошибся в своей штрафной и забил автогол — 1:1.
Под занавес матча соперники стали предпринимать все больше попыток выйти вперед. На прессинг со своей стороны кыргызстанцы получали контратаки сборной Бахрейна.
Попытки забить тогда закончились удачно для команды Кыргызстана. Сольный проход Эрниста Батырканова завершился красивым голом от обеих штанг. Полузащитник вывел свою сборную вперед за 8 минут до конца основного времени матча.
Когда казалось, что победа уже одержана, а возможность выйти в плей-офф вполне реальна, Бахрейну удалось сравнять.
На шестой добавленной минуте точным ударом головой Ахмеда Санада закончился розыгрыш штрафного.
Досадной ничьей завершился для кыргызстанцев второй матч группового этапа футбольного турнира Азиатских игр в Индонезии.
Следующий соперник сборная Южной Кореи
Азиатские игры — аналог Олимпийских игр, но только для азиатских стран. В футбольном турнире на этих играх выступают олимпийские сборные стран, в которых могут быть заявлены только три игрока старше 23 лет.
Последний соперник Кыргызстана на групповом этапе сборная Южной Кореи. Команды сыграют 20 августа в 18:00 по бишкекскому времени.
Один из трёх возрастных игроков сборной Южной Кореи на этом турнире — звезда английского «Тоттенхэма Сон Хын Мин. Если Южная Корея выиграет турнир на Азиатских играх, то все игроки, включая Сона, будут освобождены от обязательной службы в корейской армии.
Всего в групповой стадии выступает 25 сборных, разбитых на шесть групп. 16 лучших пройдут в ⅛ финала.
В стадию плей-офф проходят по две лучшие в своей группе команды и еще четыре из тех, что заняли третье место. Сейчас Кыргызстан опережает Бахрейн в турнирной таблице из-за разницы забитых/пропущенных мячей и занимает третье место, имея одно очко в активе. В первом матче турнира футболисты из Бахрейна проиграли Южной Корее со счетом 1:7.
Топ-16 группового этапа станет известен по итогам третьего игрового дня.