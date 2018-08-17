Футбол на Азиатских играх: Кыргызстан упустил победу на последних минутах матча с Бахрейном

Ничья в матче с Бахрейном усложнила положение Кыргызстана в турнирной таблице Игр. Теперь возможность выйти в плей-офф зависит от результатов встреч соперников по групповому раунду и матча против Южной Кореи.

Соперники открыли счет уже на 20-й минуте матча. Мохаммед Мархун получил пас в штрафной площади кыргызстанцев и открыл счет точным ударом в створ.

Сравнять сборная Кыргызстана сумела лишь во втором тайме. В попытке обороняться при атаке соперника Ахмед Бугаммар ошибся в своей штрафной и забил автогол — 1:1.

Под занавес матча соперники стали предпринимать все больше попыток выйти вперед. На прессинг со своей стороны кыргызстанцы получали контратаки сборной Бахрейна.

Попытки забить тогда закончились удачно для команды Кыргызстана. Сольный проход Эрниста Батырканова завершился красивым голом от обеих штанг. Полузащитник вывел свою сборную вперед за 8 минут до конца основного времени матча.

Когда казалось, что победа уже одержана, а возможность выйти в плей-офф вполне реальна, Бахрейну удалось сравнять.

На шестой добавленной минуте точным ударом головой Ахмеда Санада закончился розыгрыш штрафного.

Досадной ничьей завершился для кыргызстанцев второй матч группового этапа футбольного турнира Азиатских игр в Индонезии.