Журналист «Клоопа» поговорил со студентами бишкекских вузов о том, как они проходили летнюю практику. Одни таскали шкафы и бегали за самсами в магазин, а другим повезло больше: они проектировали районы города и принимали роды.

Приняла роды в первый день практики

Студентка Кыргызской государственной медакадемии (КГМА) Даяна говорит, что во время летней практики ее отправили работать в родильное отделение, где она в первый же день принимала роды.

«Практика в родильном отделении подразумевает участие в родах. Но я не подозревала, что это произойдет в первый же день», — говорит она.

Сначала ее определили в приемное отделение, но Даяна попросила дать ей работу посложнее, чтобы большему научиться. «И меня отправили на передовую», — вспоминает она.

В обед в родильное отделение привезли роженицу, у которой уже начались схватки, и Даяну отправили подготовить пациентку к родам.

«Я много читала о беременности и о родовом процессе. Знала механизм родов и акушерские приемы. Но одно дело — учиться по книгам, вживую же это совсем другое», — рассказывает девушка.

По ее словам, роды продолжались около семи часов. «Сначала я была спокойна и собрана. Я слушала сердцебиение плода — это непередаваемые ощущения», — говорит Даяна.

«Ближе к кульминации процесса я осознала, что происходит. Какое-то время я просто пребывала в состоянии шока. Но потом вовремя взяла себя в руки и помогла акушеру принять роды. Я помню, как вышла из родильной и написала другу, что никогда и ни за что не буду рожать», — смеется она.

Иллюстративное фото. Александр Кондратюк / Sputnik

Таскал шкафы и столы

Опрошенные студенты естественно-технического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) говорят, что при поступлении вуз обещал помочь им с прохождением практики в компаниях, с которыми сотрудничает КРСУ.

Но летом администрация вуза предложила им отработать это время в университете или искать место для прохождения практики самостоятельно. Некоторые студенты смогли его найти. Другие же были вынуждены работать «на благо университета» — студент Айбек (имя изменено) оказался среди них.

«Мы делали уборку, таскали шкафы и столы. Выносили парты. Я, например, еще стирал жалюзи», — вспоминает он.

Студенты других специальностей тоже не всегда находят себе место для практики — особенно после первого и второго курса.

Одна из учащихся кафедры международных отношений КРСУ рассказывает, что ее вместе с одногруппниками отправили в приемную комиссию вуза, где ей пришлось принимать документы у абитуриентов.

Бегал за самсами и колой

Студент КГМА Иван (имя изменено) рассказывает, что за все время прохождения практики почти не получил полезного опыта. «Начиная с первых курсов, мы моем полы, заполняем истории болезней. Лишь иногда делаем уколы», — рассказывает он.

Иван добавляет, что стажеры в поликлиниках и больницах чаще всего просто убивают время в отделении, где им нечем заняться.

«Стоишь, оперевшись на подоконник, читаешь книжку, так как присесть чаще всего негде. Проходит врач и говорит: “Вот ты в очках и с книжкой — значит, умный, ответственный. Вот тебе деньги — купи две самсы и колу”. А мне что? Приходится идти, чтобы хоть ноги размять», — говорит Иван. Он называет такие походы обычным делом.

Иван хочет, чтобы его медицинская практика была полезной. «Многие знакомые, которые учатся в России, столько интересного рассказывают с практики. Они там и на операциях помогают, и лечат. А мне даже стыдно становится, что я столько лет проучился и толком ничего не видел», — жалуется он.

Студентка второго курса КГМА Айжан (имя изменено) проходила практику уже два раза. Этим летом её направили в четвертую городскую больницу Бишкека.«На летней практике мы перевозили больных, обрабатывали раны, иногда убирались. Но чаще всего мы наблюдали и учились у медсестер и врачей. Некоторые медсестры нас даже подкармливали», — рассказывает Айжан.

Она вспоминает, что всю зимнюю практику, которую она проходила в частной клинике, она «просто сидела в ординаторской». Айжан называет ту практику «халявной» и считает, что тогда ей не повезло.

В Государственном проектном институте студентам-практикантам поручили спроектировать район Бишкека. Проект Дмитрия Богданова и Гузаль Хадыходжаевой

Рисовал новый Бишкек

Студент факультета архитектуры и дизайна КРСУ Дмитрий практиковался в Государственном проектном институте (ГПИ).

За месяц стажировки он и другие студенты должны были придумать план по изменению одного из городских районов: поменять его внешний вид и предложить свои идеи о том, каким они видят Бишкек в будущем.

«Сначала нас всех собрали в ГПИ и рассказали об организации. Потом пришел главный и раздал всем задания. Показал на карте, у кого какие будут участки. Нас разделили на группы по несколько человек, и каждый делал свой участок», — вспоминает он.

Ему достался участок города, в который входит ботанический сад и микрорайон Юг-2.

«Обычно в ГПИ разрабатывают только планы и чертежи, но нам нужно было сделать и визуализацию плана в объеме, чтобы показать более наглядно», — рассказывает Дмитрий.

Он говорит, что работы студентов обещали показать в мэрии и правительстве.

«Еще теперь выходят альбомы с работами студентов, которые показывают, чем занимается ГПИ, — говорит он. — Около 15 процентов от разработанных студентами проектов в будущем стараются реализовать».

Проект Дмитрия Богданова и Гузаль Хадыходжаевой

Развел, потому что было лень

Марат (имя изменено), студент Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА), рассказывает, что ему было лень проходить практику, поэтому он нашел знакомых, которые за деньги заполнили ему документы.

«Все, что мы обычно делаем на практике, это таскаем бумажки и кофе. Поэтому я развел свою практику. Нашел знакомых, которые поставили мне печати за определенную сумму, написали характеристику. А потом все документы я отправил в академию», — говорит Марат.

Студентка Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) Айгерим (имя изменено) во время практики должна была изучать свойства лекарственных растений, которые растут в ботаническом саду, а заодно и убираться в нем. Она рассказывает, что старшекурсники посоветовали ей за деньги договориться с работниками сада, чтобы они поставили печать о закрытии практики. «Мне было невыгодно в жару ездить в ботанический сад и убирать сорняки», — рассказывает она.

Опрошенные студенты говорят, что эффективность практики зависит от нескольких факторов: вуз, специальность, место прохождения практики.

Также большую роль играют кураторы студентов и руководители практики. Именно от людей зачастую зависит, какой будет практика: полезной или безрезультатной.