Олимпийская сборная Кыргызстана (U23) проиграла завершающий матч группового этапа футбольного турнира Азиатских игр. Встреча с Южной Кореей завершилась со счетом 0:1.

Кыргызстан потерял шансы выйти в плей-офф Азиады. Подопечные Игоря Кудренко проиграли южнокорейской сборной со счетом 0:1 и заняли четвертое место в группе Е.

Единственный гол в этой встрече на счету Сон Хын Мина. Полузащитник лондонского “Тоттенхэма” забил мяч после подачи с углового и вывел команду Южной Кореи в плей-офф с первого места в группе.

Второе место в группе заняла сборная Малайзии, третьим стал Бахрейн. В параллельном матче группы Е команда из Бахрейна обыграла малазийцев со счетом 3:2.

Футбол на Азиатских играх

Азиатские игры — аналог Олимпийских игр, но только для азиатских стран. В футбольном турнире на этих играх выступают олимпийские сборные стран, в которых могут быть заявлены только три игрока старше 23 лет.

Всего в групповой стадии выступает 25 сборных, разбитых на шесть групп. 16 лучших пройдут в ⅛ финала.

В стадию плей-офф проходят по две лучшие в своей группе команды и еще четыре из тех, что заняли третье место.

Встреча на Кубке Азии-2019

Уже в начале следующего года кыргызстанцы снова встретятся с южнокорейскими футболистами. Только разыгрывать путевку в плей-офф Кубка Азии предстоит не олимпийским сборным, а национальным.

Матч группового этапа Кыргызстан — Южная Корея пройдет в ОАЭ. Подопечные Александра Крестинина встретятся с уже игравшими с кыргызской олимпийской сборной Сон Хын Мином и Чо Хён У, а также с другими футболистами, обыгравшими на чемпионате мира по футболу сборную Германии.

В рамках подготовки к азиатскому первенству, сборная Кыргызстана проведет два официальных товарищеских матча против Палестины (6 сентября) и Сирии (10 сентября).

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