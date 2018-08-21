Пять депутатов парламента из разных фракций предложили запретить пластиковые пакеты и бутылки в Иссык-Кульской области. Экологи поддерживают идею, но считают, что запретные меры нужно вводить поэтапно.
Депутаты вынесли на обсуждение законопроект о запрете на ввоз, реализацию и использование пластиковых пакетов и бутылок на Иссык-Куле — если парламент одобрит, а президент подпишет этот документ, то он заработает с 2020 года.
Эту меру хотят ввести для защиты экосистемы Иссык-Куля от пластикового мусора.
«Полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки загрязняют наши города и села, особо охраняемые природные территории, и озеро Иссык-Куль — не исключение», — говорится в справке-обосновании законопроекта.
Депутат и один из инициаторов законопроекта Пархат Тулендыбаев в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что пока неизвестно, как будет соблюдаться законопроект — какая будет система наказаний за использование пластиковых пакетов и бутылок в Иссык-Кульской области.
«Мы будем решать эти вопросы с администрацией районов Иссык-Кульской области. Будем думать, какие штрафы возлагать. Размеры штрафов, контроль — все будем согласовывать», — сказал Тулендыбаев.
По словам депутата, инициаторы законопроекта хотят проверить, как запрет пакетов и бутылок из пластика отразится на Иссык-Кульской области — если мера приведет к положительным результатам, то запрет введут и в остальных регионах.
Еще в 2015 году депутаты пытались принять подобный законопроект, тогда он касался не только Иссык-Кульской области, а всего Кыргызстана. Экспертная группа тогда пришла к выводу, что запрет полиэтиленовых пакетов — самая эффективная мера по сохранению окружающей среды.
В 2016 году большинство супермаркетов Кыргызстана перестало выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты — теперь за них нужно платить деньги (тем не менее, во многих магазинах все же дают небольшие бесплатные пакеты).
Тогда эколог Эмиль Шукуров говорил, что вся Иссык-Кульская область должна стать «беспакетной зоной», потому что использование пластика опасно для нее как экономически, так и экологически.
«На Иссык-Куль заезжает огромное количество людей, которые отдыхают там диким способом и оставляют огромное количество мусора, в том числе и эти пакеты. Это все попадает в озеро и делает его опасным в береговой зоне для здоровья отдыхающих», — объяснил эколог свое предложение.
По его словам, мировой опыт показывает, что, в случае такого запрета, местные торговцы смогут быстро найти более безопасную альтернативу пакетам из пластика.
Пластиковая упаковка опасна тем, что она разлагается в природе несколько сотен лет, а ее сжигание приводит к выбросам ядовитых веществ в атмосферу. Из-за пластика нередко гибнут дикие животные — такая упаковка может стать для них ловушкой или удавкой.
Опасен пластик и для инфраструктуры — большие его скопления забивают канализацию и перекрывают русла рек, что даже приводит к наводнениям. Из-за этого несколько стран Юго-Восточной Азии ввели полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов на их территории.
Что говорят экологи?
Опрошенные «Клоопом» экологи поддержали идею депутатов, но они сомневаются, что запрет может привести к ожидаемому эффекту.
«Мы с вами, как любой житель Бишкека, так или иначе ездим на Иссык-Куль летом. Вот мы едем на своей машине. У нас есть еда в пластиковых пакетах, баклажки, напитки и так далее. Получается, что нас остановят, проверят и скажут: “Вы не можете это ввозить?”» — задается вопросом глава общественного фонда «Биом» Анна Кириенко.
Она считает, что властям нужно найти компромисс между бизнесом, государством и гражданам — например, как предлагает Кириенко, властям нужно поощрять переход с пластиковых пакетов на крахмальные. Для этого надо поддерживать предпринимателей, чтобы они занимались экологическими проектами.
«Я не делала экономических расчетов, но считаю, что это интересно. Нужно сделать экономические расчеты. Поддержать наших фермеров, чтобы они могли сделать расчеты [и участвовать в экопроектах], получить продукты с добавленной стоимостью», — говорит она.
Руководитель агентства «КСО Центральная Азия» Асель Арстанбекова считает, что запретительные меры, устанавливающие контроль за за оборотом пластиковых бутылок и пакетов, надо вводить поэтапно — чтобы бизнес и граждане могли привыкнуть.
«Как минимум, можно начать с запрета на тонкие и ультратонкие пакеты. Или определенного вида пластиковой посуды. Например, исключить завоз в мелкой таре, а в пятилитровой — пока оставить», — говорит Арстанбекова.
По ее мнению, экосистеме Иссык-Кульской области может помочь комплекс мер — не только запрет пластиковых пакетов и бутылок, но и еще организация раздельного сбора мусора и переработка пластика.
Глава общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева говорит, что пакеты из пластика можно отправлять на переработку и предлагает открыть пункты по сбору мелких и целлофановых пакетов.
«Мы хотим поставить сорокатонные контейнеры на свалках, чтобы местные органы “Тазалыка” отделяли мелкие пакеты [от остального мусора] и складывали в контейнеры», — говорит Чыныбаева.
С этой инициативой «Эко Деми» уже обратился к губернатору Иссык-Кульской области.
«У нас есть партнеры, кто может из этих пакетов делать брусчатку. Технология есть, она в Бишкеке. […] Есть цикл, где можно этот пластик использовать», — добавляет Чыныбаева.
Соавтор: Жанна Суйунбекова