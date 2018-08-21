Пять депутатов парламента из разных фракций предложили запретить пластиковые пакеты и бутылки в Иссык-Кульской области. Экологи поддерживают идею, но считают, что запретные меры нужно вводить поэтапно.

Депутаты вынесли на обсуждение законопроект о запрете на ввоз, реализацию и использование пластиковых пакетов и бутылок на Иссык-Куле — если парламент одобрит, а президент подпишет этот документ, то он заработает с 2020 года.

Эту меру хотят ввести для защиты экосистемы Иссык-Куля от пластикового мусора.

«Полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки загрязняют наши города и села, особо охраняемые природные территории, и озеро Иссык-Куль — не исключение», — говорится в справке-обосновании законопроекта.

Депутат и один из инициаторов законопроекта Пархат Тулендыбаев в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что пока неизвестно, как будет соблюдаться законопроект — какая будет система наказаний за использование пластиковых пакетов и бутылок в Иссык-Кульской области.

«Мы будем решать эти вопросы с администрацией районов Иссык-Кульской области. Будем думать, какие штрафы возлагать. Размеры штрафов, контроль — все будем согласовывать», — сказал Тулендыбаев.

По словам депутата, инициаторы законопроекта хотят проверить, как запрет пакетов и бутылок из пластика отразится на Иссык-Кульской области — если мера приведет к положительным результатам, то запрет введут и в остальных регионах.