Госкомиссию по возврату НДС распустят из-за уголовных дел

Расформирование комиссии произойдет после того, как заработают поправки в Налоговый кодекс, заявил министр экономики Олег Панкратов. В министерстве пояснили, что это произойдет, примерно, к концу сентября этого года.

По словам Панкратова, функции госкомиссии перейдут территориальным налоговым органам. Возмещать НДС на сумму меньше 500 тысяч сомов будут районные отделения. Но если сумма будет больше, то решение будет принимать Государственная налоговая служба.

«Во многом [на закрытие] повлияли многие уголовные дела, связанные с этой комиссией. Я думаю, что мы недалеки от истины: существовал сговор через подставные фирмы о выносе из бюджета этих средств», — объяснил Панкратов.

В марте этого года Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении сотрудников комиссии по пяти статьям — орган незаконно вернул частным компаниям более 847 млн сомов из бюджета.

«С 2016 года по январь 2018 года комиссия путем подделки и использования заведомо подложных документов принимала решения о возмещении из государственного бюджета денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт товаров», — сообщили в прокуратуре.