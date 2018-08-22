Они спасают деревья от гибели, а горожан — от жары. Почему бишкекским арыкам нужно больше заботы

Как в Бишкеке строили арыки:

До того, как Пишпек стал городом, в XIX веке на территории будущей столицы уже были арыки. Местное оседлое население брало из них питьевую и поливную воду.

1878 год — появился первый план застройки города. В нем учли и полив растений.

1933 год — создали «Горзеленстрой», который начал закладывать парки и скверы и следить за ирригационной системой.

1958 год — вырыли Большой Чуйский канал.

1968 год — вырыли Южный распределительный канал, со строительством которого сформировалась современная система ирригации Бишкека.

Исследователь Владимир Миронов пишет в книге «Зеленая зона Бишкека», что арыки были на территории современного Бишкека еще до завоевательных походов Российской империи во второй половине XIX века. Они служили источником питьевой и поливной воды для местного населения.

Полноценная система арычного орошения начала появляться с 1878 года — тогда военный губернатор утвердил «План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека».

С этой даты и началась застройка Пишпека в качестве города. Улицы разбили в шахматном порядке — это позволило организовать полив растений на территории города.

По плану администрации города, каждый его житель был обязан высадить не менее 25 деревьев возле своего дома, а каждый купец должен был выделить деньги на озеленение Пишпека.

«В достаточно короткий срок площадь зеленых насаждений Пишпека стала весьма значительной, и, соответственно, возникла необходимость организации систематизированного полива», — вспоминает Миронов.

Эколог Эмиль Шукуров рассказывает, что первая центральная система орошения появилась в Пишпеке еще до Октябрьской революции 1917 года, но в основном деревья питались грунтовыми водами. Он говорит, что пока город был небольшим, арычная система работала хорошо.

После революции ирригационная система города стала ухудшаться. Проблему решили только в 1933 году, когда создали «Горзеленстрой» — с этого года в городе стали закладывать больше парков и скверов.

Строительство Большого Чуйского канала в начале 1940-х годов. Центральный госархив кинофотофонодокументов

В 1940-х годах во Фрунзе — так тогда назывался Бишкек — начали строить Большой Чуйский канал (БЧК) — чтобы обеспечить водой из реки Чу засушливые участки. В 60-х годах город стал расти вверх. В нем активно стали строить многоэтажки, для которых необходимо было рыть котлованы. Это привело к уменьшению грунтовых вод, которые до этого питали деревья наряду с арыками.

Миронов пишет, что система ирригации в Бишкеке окончательно сформировалась в её современном виде в 1968 году, когда власти закончили строительство восточной части БЧК.

Эколог Дмитрий Ветошкин объясняет, что Бишкек находится в зоне пустынь и степей — это значит, что деревья в городе надо периодически поливать, чтобы они не засохли.

По словам Ветошкина, в отличие от европейских городов, климат Бишкека создается внутри города, а не за его пределами.

«Климат Бишкека — это площадь Ала-Тоо или площадь Победы: жаркий, сухой, пыльный. А если зайти в рядом находящийся Дубовый парк, то там прохлада, благоприятно и очень хорошо», — объясняет эколог.

Он добавляет, что арыки в Бишкеке нужны не только для полива растений. Они также увлажняют воздух и очищают город, вынося из него пыль, смытую с улиц дождевой водой.