Они спасают деревья от гибели, а горожан — от жары. Почему бишкекским арыкам нужно больше заботы

Арыки для полива деревьев в Бишкеке — это уникальная система, которая стала строиться еще в начале прошлого века. Но сейчас с ирригацией города все не так хорошо — арыки засоряются, а строят их не всегда с соблюдением стандартов.
В центре Бишкека есть несколько зеленых зон — их заложили еще в начале XX века. Система их орошения тогда была спроектирована хорошо — благодаря этому, эти зоны сохранились до сих пор. Одна из них — бульвар Эркиндик, сквозь который идет выкопанный сто лет назад «казенный арык». Он поддерживает жизнедеятельность деревьев и прохладу.
Как в Бишкеке строили арыки:
- До того, как Пишпек стал городом, в XIX веке на территории будущей столицы уже были арыки. Местное оседлое население брало из них питьевую и поливную воду.
- 1878 год — появился первый план застройки города. В нем учли и полив растений.
- 1933 год — создали «Горзеленстрой», который начал закладывать парки и скверы и следить за ирригационной системой.
- 1958 год — вырыли Большой Чуйский канал.
- 1968 год — вырыли Южный распределительный канал, со строительством которого сформировалась современная система ирригации Бишкека.
Исследователь Владимир Миронов пишет в книге «Зеленая зона Бишкека», что арыки были на территории современного Бишкека еще до завоевательных походов Российской империи во второй половине XIX века. Они служили источником питьевой и поливной воды для местного населения.
Полноценная система арычного орошения начала появляться с 1878 года — тогда военный губернатор утвердил «План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека».
С этой даты и началась застройка Пишпека в качестве города. Улицы разбили в шахматном порядке — это позволило организовать полив растений на территории города.
По плану администрации города, каждый его житель был обязан высадить не менее 25 деревьев возле своего дома, а каждый купец должен был выделить деньги на озеленение Пишпека.
«В достаточно короткий срок площадь зеленых насаждений Пишпека стала весьма значительной, и, соответственно, возникла необходимость организации систематизированного полива», — вспоминает Миронов.
Эколог Эмиль Шукуров рассказывает, что первая центральная система орошения появилась в Пишпеке еще до Октябрьской революции 1917 года, но в основном деревья питались грунтовыми водами. Он говорит, что пока город был небольшим, арычная система работала хорошо.
После революции ирригационная система города стала ухудшаться. Проблему решили только в 1933 году, когда создали «Горзеленстрой» — с этого года в городе стали закладывать больше парков и скверов.
В 1940-х годах во Фрунзе — так тогда назывался Бишкек — начали строить Большой Чуйский канал (БЧК) — чтобы обеспечить водой из реки Чу засушливые участки. В 60-х годах город стал расти вверх. В нем активно стали строить многоэтажки, для которых необходимо было рыть котлованы. Это привело к уменьшению грунтовых вод, которые до этого питали деревья наряду с арыками.
Миронов пишет, что система ирригации в Бишкеке окончательно сформировалась в её современном виде в 1968 году, когда власти закончили строительство восточной части БЧК.
Эколог Дмитрий Ветошкин объясняет, что Бишкек находится в зоне пустынь и степей — это значит, что деревья в городе надо периодически поливать, чтобы они не засохли.
По словам Ветошкина, в отличие от европейских городов, климат Бишкека создается внутри города, а не за его пределами.
«Климат Бишкека — это площадь Ала-Тоо или площадь Победы: жаркий, сухой, пыльный. А если зайти в рядом находящийся Дубовый парк, то там прохлада, благоприятно и очень хорошо», — объясняет эколог.
Он добавляет, что арыки в Бишкеке нужны не только для полива растений. Они также увлажняют воздух и очищают город, вынося из него пыль, смытую с улиц дождевой водой.
Больше город — больше проблем с поливом
Со временем Бишкек стал все больше застраиваться, и местные власти перестали успевать следить за качеством ирригационных сетей.
Основных проблем с ними несколько:
- Неправильное проектирование. Градостроители не всегда учитывают, что растения вокруг новых объектов надо поливать с помощью арыков. В некоторых местах арыки могут проложить без дренажных дыр.
- Мусор в арыках. Горожане часто выкидывают его именно в них, а городские службы не всегда чистят ирригационные сети. Это приводит к засорам.
- Арыки почти не чинят. Около половины всех арыков нуждается в ремонте или замене. Плохие арыки приводят к потерям воды во время орошения.
- Нехватка воды. Специалист по ирригации Валентина Курлюк говорит, что воды в Бишкеке в принципе не хватает на полив всех растений, но в «Бишкекзеленхозе» с этим не согласны.
Некачественный подход к арыкам
При строительстве новых зданий и дорог проектировщики не всегда учитывают расположение арыков — сеть ирригационных каналов обрывается: в некоторых местах вода разливается по тротуару, в других — наоборот, не доходит до арыков.
Дмитрий Ветошкин говорит, что во время реконструкции улицы Токтоналиева арыки установили неправильно — в них нет отверстий для орошения растений, а расположены они слишком высоко, поэтому вода в него часто не попадает.
Один из местных жителей жалуется, что из-за реконструкции дороги деревья высыхают, поэтому жильцы ближайших домов поливают их водопроводной водой.
По словам Валентины Курлюк, одной из немногих специалистов по ирригации в Кыргызстане, проектировщики не всегда учитывают уклон при строительстве дорог, чтобы вода во время дождей стекала в арыки.
«Проектировщики, по-моему опыту, не ирригаторы, не гидротехники. Люди, которые проектируют дороги, тоже понимают что такое уклон, но не всегда соблюдают то, что нужно гидротехникам», — объясняет она.
Загрязнение арыков
Среди местных властей нет четкого распределения обязанностей по очистке арыков — этим должны заниматься «Бишкекзеленхоз», «Тазалык», районные администрации, муниципальные территориальные управы и владельцы зданий и участков. Но в итоге никто до конца не отвечает за уборку мусора из арыков.
«Все пущено на самотек. Дворники в порядке вещей весь мусор с тротуара сметают в арыки, а дальше их никто не убирает. Засоры ликвидирует “Бишкекзеленхоз”. Не потому что они хотят почистить — им просто нужна вода, а вода уходит на тротуары, на проезжую часть. Они вынуждены это делать», — объясняет Валентина Курлюк.
Перед мостовыми и тротуарными переходами в арыках нет решеток для удержания мусора, что приводит к их засорению — из-за этого вода выливается из арыков и бесцельно разливается по улицам.
Вода также теряется во время орошения из-за самих жителей. Они перекрывают поток воды в арыках, чтобы направить ее на озеленение своей территории. В итоге вода не доходит до других участков, где растения остаются без полива.
Арыки почти не чинят
В своих рекомендациях властям Бишкека Курлюк пишет, что в городе нужно отремонтировать больше половины ирригационных каналов — их неудовлетворительное состояние приводит к большим потерям воды.
По ее словам, «Бишкекзеленхозу», который и отвечает за ирригацию, не хватает финансирования, а устаревшая техника приходит в нерабочее состояние.
Само предприятие признает, что около 40 процентов всех ирригационных сетей находится в «неудовлетворительном состоянии». Но в «Зеленхозе» уточняют, что он восстанавливает ирригационные сети города — в 2018 году на это выделили 25 млн сомов.
«Вначале поэтапно планируется реконструкция и установка ирригационных сетей в 12 микрорайоне протяженностью в три километра. А также планируется реконструкция и восстановление ирригационных сетей в 7 микрорайоне», — сообщают на предприятии.
Нехватка воды
По словам Валентины Курлюк, у Бишкека есть только половина необходимой воды для полива растений.
«[Нужно] вновь пробурить скважины внутри и за пределами города. При ограниченных водных ресурсах рекомендуется внедрение систем дождевания и капельного орошения на территориях парков, скверов, что позволяет сэкономить до 25% водных ресурсов», — пишет она в рекомендации властям Бишкека.
Она предлагает использовать для полива растений подземные воды, хоть это и затратно — для этого нужно найти источники воды и пробурить там новые скважины.
Курлюк вспоминает, что еще во времена СССР в городе пробурили 28 скважин для ирригации. Сейчас из них работают только 13.
«А остальные 15 скважин… электроэнергии нет, насосов нет, двигатели полетели, или нечем скважину промывать, прочищать нечем — оборудования нет», — говорит она.
Согласно генплану Бишкека, местные власти планируют значительно увеличить протяженность арыков до 2025 года: с 2300 км (по данным 2010 года) до 5800 км.
Над материалом работали: Камилла Халилова, Улан Асеков, Марина Зинченко и Бермет Турман