Соратник Трампа продвигал закрытие американской базы «Манас» на деньги российского миллиардера — «Проект»

Пол Манафорт, глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, продвигал в 2005 году в Кыргызстане российские интересы — в том числе закрытие американской базы «Манас». Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

Авторы расследования утверждают, что работу Манафорта в Кыргызстане спонсировал российский миллиардер Олег Дерипаска, один из приближенных президента России Владимира Путина.

По информации издания, Манафорт продвигал интересы России в Кыргызстане вместе с еще одним политтехнологом Константином Килимником, который работал на тогдашнего кыргызского президента Курманбека Бакиева. До этого Манафорт вместе Килимником работал российским лоббистом в Украине.

Основной целью работы Манафорта и Килимника в Кыргызстане в 2005 году, по информации «Проекта», было закрытие американской авиабазы «Манас».

Окончательно американская авиабаза закрылась лишь в 2014 году, спустя четыре года после свержения режима президента Курманбека Бакиева.

Феликс Кулов, который был премьер-министром Кыргызстана с 2005 по 2007 годы, сказал журналисту «Клоопа», что не встречался ни с Манафортом, ни с Килимником за время своей работы.

«Вопрос о закрытии [авиабазы “Манас”] был в компетенции администрации президента Бакиева», — сказал Кулов.

Кто такой Манафорт? Пол Манафорт — американский политтехнолог, который был главой предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году (Трамп тогда стал президентом США). В октябре 2017 года Манафорт и его партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США. Фото Манафорта из полицейского участка

22 августа американский суд признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинительного заключения, однако эти пункты не касаются непосредственно президентских выборов. Его признали виновным в банковском мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и уклонении от декларирования иностранных счетов.

По версии обвинения, Манафорт заработал как минимум $15 млн на лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его партии, но не заплатил налоги с этой суммы.

Сам Манафорт не признает себя виновным.

По версии некоторых СМИ (которые подтверждаются в расследовании «Проекта»), часть суммы, заработанной в Украине, он отмывал через подставные счета в кыргызском «АзияУниверсалБанке», которым руководило близкое окружение сына президента Бакиева — Максима.

В расследовании «Проекта» и многочисленных публикациях в американских СМИ говорится, что Манафорт и его команда были вовлечены в инвестиционные проекты Дерипаски в Украине, а также в проекты украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого связывают с российскими властями.