Сборная Кыргызстана по футболу проиграла свой первый матч групповой стадии турнира на Азиатских играх, уступив сборной Малайзии со счётом 1:3.

Кыргызские футболисты значительно усложнили себе выход в плэй-офф, проиграв наиболее слабому сопернику в своей группе.

Команда контролировала мяч в начале игры, но кыргызстанцы редко оказывались в штрафной соперника.

На 38-й минуте Малайзия открыла счёт благодаря пенальти, назначенному за фол Тамирлана Козубаева в своей штрафной — Мухаммад Сафави Рашид не оставил шансов кыргызскому голкиперу Калысбеку Акималиеву, несмотря на то, что тот угадал направление мяча.

Во втором тайме Кыргызстан ринулся отыгрываться, и на 56-й минуте Эрнист Батырканов сравнял счёт в матче, замкнув головой передачу Мустафы Юсупова.

Однако уже спустя шесть минут Кыргызстан снова уступал в счёте — Мухаммад Абдул Рашид воспользовался проблемами в кыргызской обороне и дальним ударом забил прямо в центр ворот.

На 79-й минуте малайзийцы упрочили преимущество — Мухаммад Сафави Рашид организовал быструю атаку по правому флангу, передал мяч в кыргызскую штрафную, и Мухаммаду Сяфику Ахмаду осталось лишь точно пробить в ворота расстроенных соперников.

Впереди ещё более сильные соперники

Азиатские игры — аналог Олимпийских игр, но только для азиатских стран. В футбольном турнире на этих играх выступают олимпийские сборные стран, в которых могут быть заявлены только три игрока старше 23 лет.

Кроме Малайзии, сборной Кыргызстана на групповом этапе предстоит сыграть с Бахрейном (17 августа) и Южной Кореей (20 августа).

Один из трёх возрастных игроков сборной Южной Кореи на этом турнире — звезда английского “Тоттенхэма” Сон Хын Мин. Если Южная Корея выиграет турнир на Азиатских играх, то все игроки, включая Сона, будут освобождены от обязательной службы в корейской армии.

Всего в групповой стадии выступает 25 сборных, разбитых на шесть групп. 16 лучших пройдут в ⅛ финала.

Чтобы гарантировать себе прохождение в стадию плэй-офф, Кыргызстану нужно занять второе место в группе, но есть шансы пройти и с третьего места.

Основная сборная Кыргызстана в следующем году впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Азии по футболу.