Определение границ между двумя странами усложняется наличием подобных анклавов как село Барак. Страны с момента распада СССР не могут договориться, где именно проходят их границы.

Заместитель главы Ошской области Байыш Юсупов сказал изданию «Интерфакс», что взамен Барака Узбекистан должен будет предоставить Кыргызстану равноценный земельный участок: по территории и по другим характеристикам.

«Мы ее уже описали, курсивные линии провели, члены комиссии согласовали и подписали протоколы по обмену эксклава Барак, стоит вопрос дальнейшего ратифицирования и подписания президентами двух стран», — сказал Юсупов.

По его словам, местные жители поддержали эту идею — они годами испытывали трудности при пересечении границы.

«Жители Барака все еще вынуждены пересекать границу через КПП в Баткенской области, проделав огромный путь, тогда как до границы рукой подать», — добавил Юсупов.

Замглавы области сказал «Клоопу», что окончательное решение вопроса может занять два-три месяца, потому что необходимо согласование с правительством, парламентом и президентом.

«Переговоры ведутся, различные варианты предлагаются. Мы сможем окончательно ответить на вопрос передачи Барака через два-три месяца. Пока подписала рабочая комиссия по делимитации границ, но еще должны одобрить межправительственная комиссия, Жогорку Кенеш и президент», — пояснил Юсупов.

«Широкая практика»

Эксперт по приграничным вопросам Саламат Аламанов в интервью журналисту «Клоопа» сказал, что практика обмена территориями «широко распространена в мире».

«Мы уже предлагали процедуру обмена территориями, чтобы создать нормальные условия для жителей [Барака]. Пока это не удавалось, но обсуждения идут очень долго. Если их выполнят, то это будет в рамках обычных обсуждений по приграничным вопросам, но ничего особенного тут нет», — сказал Аламанов.

Он добавил, что жители Барака часто жаловались на трудности с проездом на основную территорию Кыргызстана. По словам Аламанова, эту проблему можно было решить предоставлением коридора Узбекистаном Кыргызстану.

«Но [власти Узбекистана] на такой шаг не шли, поэтому возникла идея такого обмена с соседями […] Мы получим [узбекскую] территорию, и она станет территорией Кыргызстана, а Узбекистан получит Барак и там будет узбекская юрисдикция», — сказал Аламанов.

Эксперт пояснил, что после обмена территориями местные жители должны будут выбрать, на какой территории они будут жить — или останутся на территории уже узбекского Барака, или переедут на другой участок.

Глава села Барак Бурканбек Ашыров сказал изданию «Азаттык», что жители могут переехать в узбекское село Бирлешкен, если Узбекистан отдаст его Кыргызстану взамен Барака — оно находится возле кыргызской границы, недалеко от села Ак-Таш.

«Решили равнозначно обменять земли в селе Бирлешкен. Жители дали свое согласие. На сегодняшний день вопрос еще прорабатывается. Я сам лично участвовал в процессе измерения участка», — сказал Ашыров.

Сложные границы

С момента обретения независимости Кыргызстан и Узбекистан несколько раз пытались согласовать свои границы, но во время переговоров возникали споры из-за того, где именно она должна проходить — каждая сторона опиралась на свой вариант карты.

Переговоры возобновились после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года. Пришедший к власти в Узбекистане Шавкат Мирзиёев договорился в 2017 году о согласовании 85 процентов границы с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Султан Досалиев

«Осталось всего 15 процентов. Главное, что мы убедились, что можно договориться при наличии политической воли», — заявил Атамбаев.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном — более 1370 км. Тем не менее, несмотря на подписанные президентами двух стран документы, сторонам не удается согласовать еще около 200 км.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ, которая усугубляется наличием анклавов. Из-за этого на приграничных территориях нередко происходили конфликты между жителями и пограничниками.