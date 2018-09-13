Экс-премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Архивное фото. Пресс-служба правительства

Газета не предоставила доказательства обвинениям в адрес бывшего премьер-министра, но тема стала настолько обсуждаемой, что информацию был вынужден опровергать сам «Газпром».

Свою статью «Кабар-Инфо» опубликовала еще 15 июля, но её содержание стали обсуждать в социальных сетях в течение последнего месяца — так активно, что с опровержением выступили адвокат Исакова и пресс-служба «Газпрома».

В своей публикации газета писала, что Исаков, будучи завотделом внешней политики администрации президента, состоял еще и в совете директоров компании «Газпром Кыргызстан» и «защищал их интересы».

«Он злоупотреблял своим служебным положением, защищал интересы “Газпром Кыргызстан”, в то же время, судя по разговорам, освобождал компанию от уплаты налогов и пошлин. Тем самым [Исаков] нанес огромный ущерб государству», — писало издание.

В «Кабар-Инфо» утверждали, что Исаков в течение трех лет получал за это по 10 тысяч долларов ежемесячно.

Несмотря на то, что газета не привела никаких документальных подтверждений своим словам, тема стала обсуждаться в кыргызском сегменте соцсетей, а другие издания и эксперты стали цитировать статью — например, об этом же говорил юрист Кайрат Осмоналиев в интервью газете «Дело №».

СДПК пожаловалась на «Кабар-Инфо»

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), в которой состоит Исаков, пожаловалась в Комиссию по жалобам на СМИ и попросила изучить содержание статьи «Кабар-Инфо» на соответствие журналистской этике.

Комиссия приняла заявление от СДПК и решила, что публикация «Кабар-Инфо» не соответствует стандартам журналистики.

«В материале содержатся утверждения о якобы совершенном Исаковым уголовном преступлении (занижении налогов для данного ОсОО, где он якобы работал) — голословно, без обоснования. Поэтому, на наш взгляд, данная публикация нарушает этические нормы, принятые в цивилизованном журналистском сообществе», — постановила комиссия.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сказала «Клоопу», что газета спустя два месяца после выхода статьи еще не выпустила ее опровержение.

«По крайней мере, мы не видели опровержения, извинения они тоже не принесли. А решение комиссия месяц назад было», — сказала она.

Табличка на филиале ОсОО «Газпром Кыргызстан». Архивное фото. Пресс-служба правительства

«Газпром» опроверг связь с Исаковым

Пресс-секретарь «Газпром Кыргызстан» Асель Абыкеева заявила «Клоопу», что Исаков никогда не состоял в совете директоров компании.

«Ни один представитель государственной, законодательной или судебной власти Кыргызской Республики не состоял и не состоит в настоящее время в органах управления компании», — сообщила компания в своем официальном заявлении.

Адвокат бывшего премьера Нурбек Токтакунов обратился в другую компанию «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан», которая, как и «Газпром Кыргызстан», связана с российской корпорацией «Газпром». Там юристу ответили, что Исаков с 2011 по 2015 год был в совете директоров, но не получал за это зарплату.

«Его кандидатура была выдвинута участником общества, то есть представителем государства в лице Фонда по управлению госимуществом. Сапар Исаков контролировал исполнение решений общего собрания участников компании, соблюдал интересы правительства», — говорится в заявлении «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан».

Дело против Исакова

Исаков занимал пост премьер-министра с августа 2017 до апреля 2018 года. На эту должность он пришел при президенте Алмазбеке Атамбаеве. Сейчас Исаков находится под стражей из-за обвинений по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его обвиняют в том, что, будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, он «лоббировал интересы иностранной компании» при выборе подрядчика для ремонта ТЭЦ.

Сам Исаков назвал дело против себя «полным беспределом».

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных на них деньгах.