Кыргызский МИД выступил с просьбой: «придерживаться этических норм при оценке двусторонних отношений» между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Причиной такого заявления стало интервью этнического кыргыза Абдураима Рыскулова изданию 24.kg. Сейчас он живет в Украине — в своем интервью мужчина рассказал с чем столкнулся, когда российские войска вторглись в страну.

Рыскулов встал на сторону Украины — по его словам, украинцы защищают свою землю от российских военных так же, как кыргызстанцы защищали бы свою страну в случае нападения со стороны соседей. «Тем, кто поддерживает Россию, просто задумайтесь: в Оше, Джалал-Абаде, в Ноокатском районе много узбеков. И Узбекистан — это огромная страна, с населением по численности во много раз превосходящим Кыргызстан. И теперь представьте, что они захотят присвоить себе Джалал-Абад или Ош, потому что там проживает много узбеков. Мы бы тоже не отдали бы эти земли, мы так же воевали бы за них, как воюет Украина с 2014 года», — цитирует Рыскулова издание 24.kg.

Именно эти слова возмутили внешнеполитическое ведомство — там назвали пример «не совсем подходящим», а «рассуждения Рыскулова некорректными».

«Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном развиваются в духе дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и основаны на незыблемых принципах взаимного уважения, государственного суверенитета, независимости и равноправия», — говорится в заявлении МИД.Там подчеркнули, что такие отношения между двумя странами обусловлены общей историей, культурными и духовными ценностями, многовековыми традициями. «Поэтому взаимоотношения между Кыргызстаном и Узбекистаном имеют прочный фундамент и самое главное обоюдное стремление к установлению прочных партнёрских связей», — уточнили в МИД. Также в ведомстве подчеркнули, что Кыргызстан — многонациональная страна, где проживают «в дружбе и согласии» разные этносы.

Война в Украине

Больше пяти месяцев прошло с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. Российские власти называют это не войной, а «спецоперацией» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Западные страны, в том числе США, ввели беспрецедентные экономические санкции в отношении России в ответ на вторжение российских войск в Украину. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине. Однако в последнее время заметно, что кыргызские власти пытаются сблизиться с российской стороной.

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