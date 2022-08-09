Инспектору патрульной службы Чуйской области Джалилдину Бейшенбаеву, который регулировал движение во время схода селей в Бооме, вручили именные часы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Руководство УОБДД по ГУВД Чуйской области выразило благодарность за добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей и неравнодушие», — собщили в ведомстве.

Бейшенбаев регулировал движение 5 августа на 135-136 км автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. В тот день сошёл очередной сель, в результате которого проезд дороги в обоих направлениях был перекрыт из-за затора.

Находясь по колено в грязи, инспектор продолжал регулировать движение. Видео с ним ранее в соцсетях опубликовали очевидцы.

Сели в Кыргызстане

Сель — мощный грязевой поток смеси воды и большого количества горных пород от глины до камней. Обычно сели возникают в горах во время обильных дождей или в период таяния снегов.

В Кыргызстане каждый год сотни домов смываются селями, а десятки людей умирают. По данным МЧС, в прошлом году в республике произошло 17 таких чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 10 человек.

Из-за постоянных ливней в начале мая 2022 года селевые потоки сошли в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда в айылных аймаках Барпы и Атабеков Сузакского района затопило более 600 жилых домов и 10 социальных объектов. Из затопленных районов эвакуировали более тысячи человек.

Журналисты «Башта» в мае 2022 года опубликовали выпуск, в котором рассказали об основных причинах возникновения селей и о важности решения этой проблемы.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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