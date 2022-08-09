В Иссык-Кульской области милиционеры задержали 28-летнего подозреваемого в развратных действиях в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщили в ОВД города Балыкчы.

В милиции со ссылкой на мать девочки сказали, что инцидент произошел вечером 29 июля. Тогда, по словам женщины, неизвестный мужчина привел ее дочь к одной из многоэтажек и подвергал девочку к развратным действиям. Он убежал, когда увидел прохожих на улице.

Милиционерам девочка рассказала, что на вид пристававшему к ней мужчине было примерно 25-30 лет, а также то, что от него пахло алкоголем.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» и задержали подозреваемого. По данным милиции, он работает на договорной основе в одном из домов отдыха в Балыкчы.