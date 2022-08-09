В Иссык-Кульской области милиционеры задержали 28-летнего подозреваемого в развратных действиях в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщили в ОВД города Балыкчы.
В милиции со ссылкой на мать девочки сказали, что инцидент произошел вечером 29 июля. Тогда, по словам женщины, неизвестный мужчина привел ее дочь к одной из многоэтажек и подвергал девочку к развратным действиям. Он убежал, когда увидел прохожих на улице.
Милиционерам девочка рассказала, что на вид пристававшему к ней мужчине было примерно 25-30 лет, а также то, что от него пахло алкоголем.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» и задержали подозреваемого. По данным милиции, он работает на договорной основе в одном из домов отдыха в Балыкчы.
Факт зарегистрировали в реестре преступлений ОВД Балыкчы. Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца. Следствие по этому делу продолжается.
Насилие в отношении детей
В июне МВД сообщало, что в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов 55 случаев 一насилие сексуального характера.
Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.
При этом, количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
В министерстве труда есть бесплатная круглосуточная горячая линия. По номеру 111 любой житель Кыргызстана может позвонить и получить психологическую помощь. Психологи могут проконсультировать как взрослых, так и детей.
Также для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;
- кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;
- кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;
- кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;
- кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;
- кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;
- кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;
- кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.
Над материалом работала: Жаркынай Дженалиева.