В Иссык-Кульской области, в районе села Ак-Олон водолазы, занимающиеся поиском утонувшей 4-летней девочки, нашли тело парня. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, им оказался 27-летний житель Балыкчы, пропавший 5 августа. Уточняется, что у погибшего была эпилепсия. По факту назначена судмедэкспертиза, ведется проверка.

Ранее волонтеры, привлеченные к поискам утонувшего ребенка, обнаружили человеческие останки, запутанные в старые рыболовные сети.

В милиции тогда сообщили, что по этому факту также были назначены необходимые экспертизы.

О том, что 4-летняя девочка утонула между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты в МЧС сообщили 17 июля. Поиски ребенка все еще продолжаются.

Отец утонувшей девочки обратился к пользователям социальных сетей с просьбой о помощи.

Он рассказал, что его дочь плавала вместе с мамой и племянницей на надувном матрасе. Тогда, по словам отца девочки, подул сильный ветер и девочку смыло с надувного матраса. Он поплыл за дочерью, но не успел.

Спасатели, по словам отца девочки, работают только в присутствии руководства или СМИ, в остальное время «устраивают курорт».

В самом МЧС говорят, что поисками девочки занимаются 44 человека, включая родственников пропавшей.

Отец обратился к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках. В обращении указали, что волонтерам готовы оплатить питание и дорогу. Семья также ищет топливо для катеров, дельтаплана и транспортного средства.

Контакты для тех, кто хочет помочь в поисках:

0552 22 11 12, 0501 35 45 33, 0500 59 99 94, 0553 33 53 35.