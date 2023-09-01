Дом жителя баткенского села Капчыгай Абдыжапара Турдалиева сгорел во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в 2022 году. Спустя семь месяцев он со своей семьей переехал в новый дом, построенный государством. По словам Турдалиева, в старом доме было восемь комнат, а новый трехкомнатный – тесен для проживания трех семей. 

В результате конфликта на границе сгорели почти 80 домов. Государство обязалось построить их заново и спустя семь месяцев работы по строительству завершили. А пострадавшим жителям государство продолжает выплачивать по 300 тысяч сомов пособия. 

По мнению местных жителей, чтобы сельчане продолжали жить мирно, власти должны как можно скорее решить пограничный вопрос.

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