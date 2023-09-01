В течение года местные власти введут почасовую оплату в муниципальном транспорте. Об этом со ссылкой на замглавы департамента транспорта при мэрии Бишкека Улана Уезбаева пишет Economist.kg.

Ранее в эфире «Биринчи радио» он рассказал, что многие горожане жалуются, что один маршрут не доезжает до нужной точки и людям приходится делать несколько пересадок.



По его словам, по предлагаемой системе, горожане смогут оплатить полчаса, час или полтора часа передвижения на общественном транспорте и в течение этого времени свободно совершать пересадки между маршрутами, не оплачивая по несколько раз.

«Департамент транспорта при мэрии предложил данную концепцию. В дальнейшем мы разработаем соответствующий тариф. Стоит отметить, что [почасовая оплата] касается только муниципального транспорта, в частности муниципальных автобусов и троллейбусов», — сказал он.



Уезбаев отметил, что сроки введения почасовой оплаты «зависят от подготовки всех необходимых документов».



«Не могу сказать, что завтра, но в течение года, надеюсь, перейдем к новой системе», — добавил он.



Ранее в мэрии Бишкека говорили, что в миллионном городе есть нехватка общественного транспорта. Так, с каждым годом сокращается количество муниципальных автобусом и частных маршруток. Мэрия из-за этого планирует закупает новые автобусы.



Так, власти закупили из Китая 1 тысячу новых автобусов. 200 из них уже прибыла в город и вышла на линии. Ожидается, что до конца 2023 года прибудут еще 300 автобусов, а в 2024 году — еще 500 автобусов.

