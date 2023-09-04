Мэрия Бишкека предлагает снова повысить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. По словам и.о. заместителя мэра Максата Сазыкулова, рассматривается возможность повышения до 20-22 сомов.



29 августа в муниципалитете сообщили о начале разработки проекта нормативного правового акта, которым предлагается повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Отмечается, что действующие тарифы не обеспечивают поступления необходимых средств пассажирским автопредприятиям и частным перевозчикам, и из-за этого они не могут должным образом обслуживать и ремонтировать транспорт. Мэрия предлагает повысить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы с учетом эксплуатационных затрат и уровня инфляции. Однако в самом проекте не указано насколько предлагается повысить тарифы.



В интервью AKIpress Сазыкулов сообщил, что повышение тарифов касается не только автобусов и троллейбусов, но и маршруток. По его словам, сейчас себестоимость проезда одного пассажира составляет 18,7 сомов.



Он считает, что если оставить нынешний тариф, то через 2-3 года город снова получит «старые сломанные автобусы». Поэтому минимум 5-10% рентабельности должно быть для того, чтобы обновлять автопарк, чтобы горожане постоянно могли ездить на новых автобусах, отмечает он.

«Если честно, мы хотим округлить сумму. 19 сомов было предложено на тот момент, когда ГСМ стоил 60 сомов. Сейчас ГСМ стоит 65-70 сомов. Поэтому рассматриваем варианты 20-22 сома. Нужно считать. Тариф должен быть единый для всего общественного варианта. Если экспрессный вариант или поздний, то даже дороже. Город должен получить общественный транспорт, который будет ездить с 5 часов утра до, как минимум, 12 часов ночи. Льготы для пенсионеров сохраним», — сообщил Сазыкулов.

Он добавил, что как только в страну прибудут все из более одной тысячи новых автобусов, то «маршрутки выедут из города».

В начале года мэрия Бишкека также предлагала повысить тариф на проезд в городе и вынесла на общественное обсуждение соответствующий проект постановления.



Тогда муниципалитет предлагал установить следующие тарифы:

в троллейбусах и автобусах — 15 сомов;

в маршрутках, независимо от формы собственности, с 6 утра до 20:30 — 21 сом, с 20:30 до 6 утра — 32 сома;

в экспрессных маршрутках, независимо от формы собственности, в маршрутках № 233, 234 — 22 сома, № 123, 226, 252 — 32 сома.

Однако проект постановления мэрия отозвала из-за «недовольств в соцсетях».

В последний раз городские власти меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в конце 2021 года. Сейчас проезд в автобусах и троллейбусах стоит 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов.



Фото на главной: Гульжан Турдубаева / RFE/RL.