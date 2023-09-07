Радио «Азаттык» опубликовало документальный фильм о десятках тысяч мигрантов из стран Центральной Азии, которые пытаются нелегально попасть в США через Мексику.



Как отмечают в издании, в этом фильме рассказывают истории людей, которые незаконно пересекают несколько стран, сталкиваясь в пути с рисками и страданиями, и даже теряют близких.



Журналисты выяснили, что в мессенджере Телеграм есть десятки каналов, где неизвестные предлагают доставить желающих в США через Мексику. Есть несколько маршрутов, по которым граждане стран Центральной Азии попадают в США.



Сначала они вылетают в Стамбул, а оттуда — в одну из европейских стран (обычно Испания) и затем летят в Колумбию, Панаму или Никарагуа. Оттуда уже на машине или пешком они через густые леса, переплывая реки и преодолевая горы добираются до городов Мексики, которые граничат с США.



«Я бы дважды подумал, если бы знал, что буду так сильно страдать», — говорит один из них.



В фильме мигранты, отправившееся в такой путь или уже попавшие в США, рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.



По их словам, бывают случаи, когда мигранты становятся жертвами преступных группировок, занимающихся перевозкой наркотиков и людей. Их грабят или вовсе берут в заложники. Те, кто отправился путь с детьми, жалуются, что стали беспокоятся о психологическом здоровье своих детей.



Правозащитники отмечают, что многие из тех, кто попал в руки мексиканских преступных группировок («картелей») впоследствии пропал без вести. Женщин привлекают к сексуальному рабству, а мужчин заставляют работать на плантациях.



По официальным данным, за последний год число пропавших без вести в Мексике превысило 12 тысяч человек. Неизвестно, сколько из них были выходцами из Центральной Азии.



Кроме того, эксперты в фильме отмечают, что нелегальная миграция опасна даже если получится пройти в желаемую страну. По их словам, есть люди, которые впадают в депрессию или возвращаются назад, видя, что даже в США не будет «легкой и беззаботной жизни».