Сотрудниками Следственного комитета (СК) России по городу Москве возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Центральной Азии, получивших ранее гражданство РФ. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе СК по Москве.

«Следователи совместно с сотрудниками военных комиссариатов города Москвы изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. В рамках проводимой работы органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, проверяется законность приобретения уклонистами гражданства РФ», — говорится в сообщении.



В Следственном комитете напомнили, что согласно закону «О гражданстве» гражданство РФ прекращается, если гражданин, получивший гражданство, совершил одно из предусмотренных преступлений, в том числе уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Эти поправки президент России Владимир Путин подписал в апреле этого года.

По данным СК России по Москве, более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы России. Однако, за какой период эти данные не уточняется.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины. Также он отметил необходимость жестко пресекать факты уклонения от воинского учета лиц, получивших гражданство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настоящее Время. Азия (@currenttimeasia)

О том, что Кремль отправляет мигрантов на войну, стало известно год назад. Правозащитники сообщали, что в миграционном центре «Сахарово» в Москве мигрантам подкладывали на подпись контракты для участия в войне. Кроме того, сообщалось о рейдах по поиску мужчин, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет.



24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

Читать по теме: «Азаттык»: Из тюрьмы на войну. Как осужденные в России кыргызстанцы попадают в Украину и погибают

Между нищетой и смертью. Как выходцев из Таджикистана втягивают в войну России против Украины

«Как рабов, на убой». Почему мигранты из Центральной Азии оказываются под Бахмутом – Би-би-си

Тюрьма и смерть за копейки. Мигрантов зовут рыть окопы для российской армии