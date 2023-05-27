Команда президента Садыра Жапарова вышла в четвертьфинал турнира по футзалу «Мурас», который стартовал 27 мая.



Всего в турнире участвует 16 команд, которые поделили на четыре группы. Команда президента Садыра Жапарова одержала победу во всех трех встречах, а сам глава государства забил шесть голов.



Помимо команды президента в четвертьфинал также вышли команды: «Ыйман», «Спорттук федерациялар», «Ден-соолук», «Коопсуздук», «Спорт жылдыздары», «Өнөр» и «Достук».



28 мая пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры. Команда президента в 10:00 сыграет с командой «Спорт жылдыздары».



На церемонии открытия турнира президент Садыр Жапаров отметил, что целью его проведения является привлечение всех кыргызстанцев к спорту, пропаганда здорового образа жизни.



Турнир по футзалу «Мурас» проводится уже в четвертый раз.