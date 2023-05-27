Специальная депутатская комиссия в городе Ош признала 60% тротуаров, построенных 7 месяцев назад, непригодными. Причина в тонком цементном покрытии и в заросли травы. В дорожном управлении при мэрии не согласны с заключением комиссии, но добавили, что им поручили отремонтировать заново тротуары.

Что случилось?

В середине мая специальная комиссия из депутатов городского кенеша проверила качество городских тротуаров и выявила, что почти 60% из них непригодны. Один из депутатов Медер Абдыманапов отметил, что проблема в толщине и неровности асфальтового покрытия, он также добавил, что в некоторых местах заросла трава.

Депутат добавил, что компания и дорожное управление, отвечающие за строительство тротуаров обязались построить их заново за два месяца, но уже качественно и согласно техническим нормам. Если работа не будет завершена в срок, то депутаты предложат мэрии пересмотреть работу руководителя дорожного управления, а также обратятся в Генпрокуратуру и ГКНБ.

Что говорят в компаниях?



Представитель компании «Скай Сити», которая построила километр тротуара на улице Абакир уулу Торобека в Оше, прокомментировала инцидент телеканалу «Т-Медиа» и отметила, что работники «сделали все необходимое для того, чтобы на тротуаре не выросла трава».

«В те места, где растет трава мы насыпем специальные средства и так избавимся от нее. Конечно, легко сказать “уберем асфальт и заново покроем”. Лучше траву засыпать», — сказал представитель компании.

Директор компании «Вега Строй» Сыргак Талантбек уулу, которая за 42 млн сома построила 5 километров тротуара по улице Ленина считает, что трава растет не от плохого качества тротуаров, а «из-за недостаточного ухода за внутренними улицами».

Он добавил, что еще до решения депутатской комиссии по строительству, компания отремонтировала 300 метров тротуара.

«Заново отремонтируют»

Замдиректора муниципального предприятия по дорожному управлению при мэрии Оша Тынар Жээналиев 26 мая рассказал «Клоопу», что на основании вынесенного протокола депутатской комиссии было дано поручение ответственным строительным компаниям.

По словам Жээналиева, ведутся работы завершат раньше положенного срока — за два месяцев. Но он не согласен с заключением, что «60% новых тротуаров непригодны».

«Неправильно думать, что если общая длина тротуаров 35 км, значит 60% из них непригодны для использования. Только по отдельным тротуарам считаются непригодными 60%, некоторые полностью отвечают требованиям, а некоторые не пригодны на 10-15%. Только по одному или двум тротуарам можно сказать, что 60% непригодны», — сказал Жээналиев.

Кроме того, в предприятии отметили, что на основании итогов работы комиссии было проведено собрание и отдельным специалистам даны предупреждения. Дорожники рассказали, что проведены переговоры со строительными компаниями, а ремонт тротуаров будет проведен на основании протокола.

2022 год в городе Ош был объявлен «Годом тротуаров» и было начато строительство 38 новых тротуаров. На эти цели из городского и республиканского бюджетов выделили 180 млн сомов.

Но позже стало известно, что из-за подорожания строительных материалов и ГСМ на выделенные средства отремонтируют всего 16 улиц. Тротуары еще двух улиц обновили за счет спонсоров.

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Автор: Бакай Алмаз.