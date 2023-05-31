В волном канале «Сайип» в микрорайоне Манас-Ата в городе Ош 27 мая утонул двухлетний мальчик. После этого случая местные жители требуют установить забор на открытом 300 метровом участке канала.

30 мая глава Манас-Атинской районной администрации встретился с жителями, которые требовали оградить канал. Местная жительница Уларкан Абдыллабекова рассказала телеканалу «Т-Медиа», что боится идти возле канала.

«У меня четверо детей, когда я выхожу с ними на улицу, одного ребенка сажаю в коляску, но остальные свободны. Я не думаю, что причина в плохом присмотре за детьми, канал нужно оградить», — говорит Абдыллабекова.

Такого же мнения придерживается местная жительница Камила Дуйшеева.

«Нас не волнует куда относится канал. Пусть его срочно оградят. Мы не хотим, чтобы вопрос передвинули еще на месяц или два, нам не нужно, чтобы здесь погибли еще дети. С каким трудом мы вырастили детей, поэтому пусть скорее постараются решить вопрос», — сказала Дуйшеева.

Что говорит местная власть?

Глава Манас-Атинской администрации Жаныбек Чолпонбаев сообщил, что если жители обратятся с групповым заявлением, то Ассоциация водопользователей Ак-Суу, контролирующая канал, попытается установить заборы по краю канала.

«Не оставляя просьбы жителей без внимания, мы хотим отправить письмо в водоканал Ак-Суу и поддержать инициативу ограждения канала с двух сторон и установить заборы. На основании заявления жителей мы переговорим с предприятием и дополнительно сообщим о сроках», — сказал Чолпонбаев.

Начальник Ак-Сууйского водного хозяйства Арстанбек Торобеков сообщил, что на возведение забора на открытом 300 метровом участке канала «Сайип» нет средств. По его словам, вопрос должны рассмотреть в следующем году.

«Я не могу оградить весь канал, мне для этого из бюджета не выделят даже сом. Я сейчас из собранных за коммунальные услуги денег еле покрываю расходы на зарплаты сотрудников, налоги, кредиты на технику. […] Говорят, что в следующем году [канал] перейдет в [государственную] казну, тогда если выделят деньги, то тогда и оградим. Нам сказали, насколько миллионов сомов отремонтируют канал, решат в следующем году», — добавил Торобеков.

Автор: Бакай Алмаз