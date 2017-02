Перед матчем Кубка Федерации между теннисистками из США и Германии организаторы включили запрещенный после Второй мировой войны германский гимн.

На Кубке Федерации, проходящем в эти дни на Гавайях, перед матчем США — Германия вместо современного немецкого гимна была исполнена старая версия — времен нацизма.

Гимн был исполнен вживую, путаницы с записями произойти не могло.

Спортсменки и болельщики немецкой команды во время гимна начали хором петь настоящий гимн Германии, пытаясь заглушить исполнителя.

На послематчевой пресс-конференции немецкая теннисистка Андреа Петкович сказала, что после первых строчек гимна хотела просто уйти с корта. Случившееся она назвала неуважением и воплощением невежества.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент — худшее, что случалось со мной», — сказала Петкович.

Представители Ассоциации тенниса США (USTA) уже принесли свои извинения команде Германии и пообещали, что такое больше не повторится.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u

— USTA (@usta) 11 февраля 2017 г.