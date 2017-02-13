Шестиклассницы из села Ак-Суу Чуйской области побили свою одноклассницу, пока учителя не было в классе. Ученицы попросили жертву не говорить о побоях, объясняя это «правилами игры “Привет из космоса”». Минобразования изучает детали инцидента.

Бабушка пострадавшей школьницы сказала, что девочки пятых и шестых классов играют в игру «Привет из космоса», суть которой в том, чтобы терпеть побои от одноклассников и не жаловаться об этом родителям или учителям.

По её словам, двое одноклассниц держали ее внучку за руки и били по голове во время урока, пока учитель вышла к директору.

«Так как она сидела за партой, поэтому не смогла защитить себя. В конце кто-то сильно чем-то ударил ее по голове. Внучка вернулась домой в слезах», — сказала бабушка.

Она говорит, что на голове внучки образовалась гематома и позже ее госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

«Согласно правилам этой игры, школьницы могут избивать друг друга, и никто не должен жаловаться, плакать, нужно просто молча уходить домой. […] Если избитый ученик не скажет учителю и родителям, то он может выиграть», — объяснила бабушка.

Министерство образования создало комиссию, которая выяснит, почему учителя не было на уроке во время избиения шестиклассницы.

Создана также рабочая группа совместно с Министерством внутренних дел, которая издаст приказ об усилении профилактики насилия и жестокости в школе.

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Фото: Иллюстративное, flickr, Charlie Essers.