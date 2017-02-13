Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев на месяц сложил с себя полномочия. Он считает, что за это время межведомственная комиссия разберется, виноват ли он в снятии ареста с недвижимости Максима Бакиева.

Сарпашев сообщил о том, что сам принял решение сложить с себя полномочия сроком на один месяц. По его словам, все спорные вопросы относительно участка Максима Бакиева должны за это время решиться.

Он считает, что этот вопрос уже принял политический окрас. Сарпашев сказал, что догадывается, кому выгодно поднимать вопрос о снятии ареста с земли Максима Бакиева, но не назвал конкретные имена.

«Здесь действуют большие политические силы, и я думаю, среди них есть и кандидаты в президенты. Они, видимо, хотят, чтобы выборы проходили по старому — с нарушениями», — сказал он.

Правительство создало межведомственную комиссию, которая рассмотрит рекомендацию Генпрокуратуры об увольнении Сарпашева из-за снятия ареста с земли Максима Бакиева. Комиссия будет работать в течение месяца и решит вопрос об увольнении Сарпашева.

Генеральная прокуратура обвиняет Сарпашева в том, что он нарушил закон, когда снял арест с недвижимости по улице Скрябина 45-45а. Эта недвижимость, по сведениям генпрокуратуры, принадлежит Ульяне Пак, которую называют «доверенным лицом» Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Отставки Сарпашева из-за снятия ареста с недвижимости Максима Бакиева требовал и лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов, который, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента в конце этого года.

Сам Сарпашев отрицает вину и утверждает, что на участок Максима Бакиева не был наложен арест.

«Надеюсь, следствие разберется, почему бакиевский участок земли, расположенный по улице Скрябина 45-45а, не попал в список национализированных объектов. И на момент перерегистрации участка площадью 1,28 га ареста на данное имущество не было», — сказал он.

Тайырбек Сарпашев занимает должность главы Государственной регистрационной службы с ноября 2015 года.

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