У мусульман всего мира начался Рамадан – месяц который следует проводить в посте и молитве. Истинному верующему в это время разрешено есть и пить лишь после захода солнца, а владельцы кафе ради клиентов меняют режим работы: подают еду ночью, убирают из заведений музыку и вычеркивают из меню алкоголь.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор — Жибек Бегалиева.

Таалайбек Шаршенбеков, су-шеф чайханы в Бишкеке, готовит гюро-лагман – это самое популярное блюдо в его кафе. Повар говорит, что в дни священного Рамадана клиенты заведения обычно заказывают национальные блюда.

«В дни Уразы очень много таких, кто приходит сюда на разговение. Людей становится очень много. Постятся и многие мои коллеги», – замечает Таалайбек.

Мусульманский пост действительно соблюдают почти все работники чайханы. Они признаются, что обслуживать гостей им в это время нелегко, но традиции важнее: персоналу на целый месяц приходится забыть об отдыхе. Гостей, которые специально приходят после заката на разговение, бывает так много, что вечером в чайхане просто не остается свободных мест.

В борьбе за верующих клиентов многие заведения идут на особые меры – временно убирают из меню алкоголь, а из самих кафе – живую музыку. Лишь спустя месяц, после окончания поста, клиентоориентированные кафе возвращаются в привычный режим работы.

Тренер бишкекского спортзала Максим Первухин принял ислам после того, как женился на киргизке. И оказалось, что пост в Рамадан может стать большой проблемой для его занятий спортом.

«Я принял ислам, у меня жена была киргизка, но у нас не получилось. Жена ушла, бог остался, – рассказывает Первухин. – У меня друзья все мусульмане, они держат пост. Сказали: ты занимаешься, качаешься, но попробуй пост держать. И мне самому было интересно: выдержу или не выдержу в первый раз» — сказал он.

Раз в неделю Максим ходит в мечеть на пятничную молитву, а с этого года, как подобает правоверному мусульманину, начал соблюдать пост. Голодать целый день при его спортивных нагрузках Максиму непросто. Но и просить какого-то послабления у руководства клуба тренер не планирует: не хочет афишировать свои религиозные взгляды.

«У нас же стабильная диета: каждые 3 часа спортсмены должны питаться, а получается пропуск большой. Но тут проблема не столько пища, сколько вода», — замечает он.

Воздержание от пищи в месяц Ураза – один из главных столпов ислама. В дневное время постящийся также должен отказываться от воды, курения и интимной близости.

Но теологи в Кыргызстане и других исламских странах все чаще сетуют, что хотя все больше людей в стране соблюдают пост в Рамадан, истинные цели священного месяца понимают не далеко все из них. Часть, к примеру, держит пост в первую очередь для того, чтобы похудеть, а вовсе не с духовными целями.

Другая крайность, в которую часто впадают верующие – излишнее изобилие еды во время вечернего разговения. Приглашать на ужин тех, кто постится в Рамадан, считается богоугодным поступком. Однако, говорят представители Исламского университета в Бишкеке, даже в этом деле нужно соблюдать меру.

«Даже в Коране говорится: Ешьте, пейте, не расточительствуйте! Будьте разумны! — Относитесь бережно к еде, к словам, к своей жизни! Когда накрываете на стол и зовете гостей для разговения тоже будьте разумны. Еды должно быть ровно столько, сколько хватит на всех. Ее не должно быть больше!», — сказал теолог Улан Усупов, старший преподаватель Исламского университета Кыргызстана.

Пост у мусульман в этом году закончится 25 июня. Завершится священный для мусульман месяц одним из самых главных праздников в исламе – Ураза Байрамом.

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